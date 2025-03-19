İBB Operasyonu İlbak HOLDİNG’e Uzandı

İSTANBUL’DA GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

İstanbul’da bu sabah erken saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 106 kişi gözaltına alındı. Savcılık, iki ayrı soruşturma yürütüyor. Birinci soruşturma kapsamındaki suçlamalar “PKK ile ortak hareket etme” ve “PKK üyelerini işe yerleştirme” iken, ikinci soruşturma yolsuzluk ve rüşvet alma üzerine odaklanıyor. Gözaltına alınanlar arasında İmamoğlu’nun yakın ekibi ile belediye başkanlarının yanı sıra iş dünyasından kişilerin de bulunması, operasyonun kapsamını genişletiyor.

OPERASYONUN BAŞLANGICI

Her şey bu sabah, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sarıyer’deki konutuna polis ekiplerinin gelmesiyle başladı. İmamoğlu, “Çıkar amaçlı suç örgütü lideri” suçlamasıyla gözaltına alınırken, evinde arama yapıldı. Bu esnada başka adreslerde de operasyon gerçekleştirildi. İlk olarak İmamoğlu’nun danışmanı ve İBB iştiraki Medya AŞ yöneticisi Murat Ongun gözaltına alındı. Ardından, İmamoğlu’nun seçim kampanyasını yöneten Necati Özkan da evinden alındı. Günün ilerleyen saatlerinde operasyonun kapsamı arttı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Kültür AŞ yöneticisi Mahir Polat da gözaltına alındı. Toplamda 106 kişinin gözaltına alınması, İstanbul’un yerel yönetiminde önemli bir sarsıntı yarattı.

SORUŞTURMANIN ÇARPICI YANLARI

Operasyonun dikkat çeken taraflarından biri de, İlbak Holding ve CNBC-e kanalına sıçraması oldu. 10 Haziran 2024’te Türkiye’de yeniden yayın hayatına başlayan CNBC-e’nin çatı kuruluşu İlbak Holding’in ortaklarından Mustafa İlbak, Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, İlbak ailesinden Yusuf İlbak ve Ali İlbak hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım’ın da listede olduğu bildirildi. Ancak Yıldırım, gazeteci Murat Ağırel’e yaptığı açıklamada, “Bu bir isim benzerliği, ben gözaltına alınmadım,” diyerek durumu netleştirdi.

CNBC-E’DEKİ YAYIN AKIŞI

Operasyon haberleri uluslararası basında da dikkat çekerken, CNBC-e’nin yayın akışı sabah saatlerinde herhangi bir sorun olmadan devam etti. Kanal, rutin programlarına sürdü; fakat gün içinde piyasa gelişmelerine dair haberlerine yer verilmeye başlandı. Bu durum, operasyonun kanalın günlük işleyişine henüz bir etkisinin olmadığını gösteriyor.