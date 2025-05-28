İBB Soruşturması: Seyfi Beyaz Tahliye Edildi

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMA

İBB soruşturmaları çerçevesinde Bakırköy’de yer alan Capacity AVM’nin ve Beyaz İnşaat’ın ortaklarından Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilerek ev hapsi kararıyla tahliye edildi. Seyfi Beyaz, 11 Nisan 2025’te tutuklanmıştı. Gizli tanık ifadeleri doğrultusunda telefon aracılığıyla ifadeye çağrılan isimler arasında Beyaz İnşaat’ın ortaklarından Seyfi Beyaz da bulunuyordu. Beyaz’ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

TUTUKLAMA SÜRECİ

İBB soruşturmaları gereği Seyfi Beyaz, 9 Nisan’da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ve ardından tutuklandı. Beyaz’ın sevk yazısında, kendisinden şüpheli olarak bahsedildiği görüldü. Tutuklamaya gerekçe oluşturan sevk yazısında, “Şüphelinin ifadesinde AVM yönetiminde yaşadığı itilafın uzun süre önce başladığı, bu zamana kadar şüphelinin şikayetçi olmadığı, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından şikayetçi olduğu, menfaat ilişkisi nedeniyle olaylara verdiği ifadenin gerçeği yansıtmadığı, Ekrem İmamoğlu ile irtibatlı olduğu ve Beylikdüzü ilçesinde yaptığı projelerde kamuyu zarara uğrattığı iddia ve izlenimi yaratıldığı…” şeklinde ifadeler yer alıyordu.