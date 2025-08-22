İbb Soruşturmasında Ev Hapsi Kaldırıldı

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üzerine yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, etkin pişmanlıktan yararlanarak “konutu terk etmeme” şartıyla serbest bırakılan kişiler hakkındaki adli kontrol kararları değişiklik gösterdi. Bu kapsamda, iş insanı Adem Soytekin ile İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız’a yönelik verilen ev hapsi kararları kaldırıldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DOSYASINDA YENİ GELİŞMELER

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmalarına sebep olan “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” dosyasında önemli bir gelişme meydana geldi. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş, daha önce etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda tahliye edilerek ev hapsine alınmıştı. Ancak mahkeme, Aktaş hakkındaki ev hapsi kararını da kaldırdı.

DİĞER İSİMLER ÜZERİNDEKİ KARARLARDA DEĞİŞİKLİK

Aynı soruşturma dosyası içinde yer alan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı için uygulanan “konutu terk etmeme” adli kontrol tedbiri de sona erdirildi. Böylece, soruşturma kapsamındaki etkin pişmanlıktan faydalanan kişilerin ev hapsi kararlarının tamamı iptal edilmiş oldu.