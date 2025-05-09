Gündem

İbb Soruşturmasında Yeni Tutuklama! Hard Diskler Söküldü

ibb-sorusturmasinda-yeni-tutuklama-hard-diskler-sokuldu

YENİ GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu’nun Rumelihisarı’ndaki resmi konutunda bulunan güvenlik kameralarının bağlı olduğu harddisklerin söküldüğü ve belediye depolarına götürüldüğü iddia edilen teknik personel Davut Bildik’in tutuklanmasına karar verildi.

SÖZLERİNDE TALİMAT VURGUSU YAPTI

Davut Bildik, ifadesinde kameraların bağlı olduğu hard diskleri sökme talimatını İmamoğlu’nun koruma müdüründen aldığını belirtiyor. Bildik, “O gün akşam geç saat olduğu için öğleden önce komuta gidip cihazı söktüğümü, öğlen sularında da şu an açık kimlik ve adres bilgilerini hatırlamadığım belediye personeline cihazı teslim ettim.” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Gündem

Fas’ta Altı Katlı Bina Yıkıldı

Fas’ın kuzeyinde altı katlı bir bina çöktü; olayda dokuz kişi hayatını kaybetti.
Gündem

Aydın’da Traktörle Motosiklet Çarpıştı

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında bir traktör ile motosiklet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.