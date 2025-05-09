İbb Soruşturmasında Yeni Tutuklama! Hard Diskler Söküldü

YENİ GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu’nun Rumelihisarı’ndaki resmi konutunda bulunan güvenlik kameralarının bağlı olduğu harddisklerin söküldüğü ve belediye depolarına götürüldüğü iddia edilen teknik personel Davut Bildik’in tutuklanmasına karar verildi.

SÖZLERİNDE TALİMAT VURGUSU YAPTI

Davut Bildik, ifadesinde kameraların bağlı olduğu hard diskleri sökme talimatını İmamoğlu’nun koruma müdüründen aldığını belirtiyor. Bildik, “O gün akşam geç saat olduğu için öğleden önce komuta gidip cihazı söktüğümü, öğlen sularında da şu an açık kimlik ve adres bilgilerini hatırlamadığım belediye personeline cihazı teslim ettim.” şeklinde konuştu.