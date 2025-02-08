İBB ve İSKİ 2025 Memur Alımı Başlıyor

KADRO AÇILIŞI DUYURUSU

İBB ve İSKİ, 2025 yılı için toplamda 1632 kişilik memur kadrosu açtığını duyurdu. Kontenjanların detaylı dağılımı ise açıklanacak. Başvuruların e-Devlet üzerinden gerçekleşeceği belirtildi ve adayların belirlenen kriterlere uyması gerektiği vurgulandı. İBB ve İSKİ bünyesinde farklı eğitim seviyelerine sahip adaylar kabul edilecek.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

İSKİ kapsamında mühendis, tekniker, teknisyen ve bilgisayar işletmeni gibi pozisyonlarda alımlar yapılacak. Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca, 2024 yılı KPSS puanı da talep edilecek. Zabıta ve itfaiye eri kadroları için KPSS barajı ise 60 puan olarak belirlendi.

BAŞVURU SÜRECİ

Adaylar başvurularını 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru yapmak isteyenler e-Devlet Kapısı’na ulaşmak için belirtilen linki kullanabilir. İBB ve İSKİ’nin memur alımlarıyla ilgili süreç, şartlar ve gelişmeler hakkında güncellemeleri takip etmek mümkün olacak.