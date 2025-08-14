İBB’ye Operasyon: 7 Kişi Tutuklandı

İBB’DE YENİ YOLSUZLUK OPERASYONU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan birçok isim, yolsuzluk suçlamasıyla gerçekleştirilen 7’nci operasyonda gözaltına alındı. Bu operasyonda, belediyeye yönelik olarak reklam ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı öne sürüldü. Başsavcılığın talimatıyla jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Canan Çetin (Taner Çetin’in eşi), oğlu Örsan Çetin, Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Mehmet Ünal, Ali Arslan, Ahmet Işık ve Serkan Gürsoy gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Mahkemeye sevk edilen toplam 13 kişi arasında, 7’si için tutuklama kararı alındı. Tutuklananlar arasında, daha önce tutuklanan İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in oğlu Örsan Çetin de bulunuyor. Tutuklama kararları, operasyonun büyüklüğünü ve ciddiyetini gözler önüne seriyor.

RÜŞVET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İBB soruşturmasında tutuklu olan Fikri Murat Demir’in rüşvet paralarını teslim ettiği anlara dair yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Bu görüntülerde, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in çalışanı Çağla ile Çetin’in asistanının eşi Savaş’a rüşvet verdiği anlar yer alıyor. Bu kayıtlar, soruşturmanın kapsamını daha da genişletiyor.

TUTUKLU SAYISI 97’YE YÜKSELDİ

Mevcut durumda, soruşturma çerçevesinde 97 kişi tutuklu olarak bulunuyor. Aynı zamanda, toplam 206 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanıyor. Bu durum, İBB içindeki yolsuzluk iddialarının ciddi bir mesele olduğunu gösteriyor.