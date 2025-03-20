İBB’ye Soruşturma: Emrah Bağdatlı Kaçtı

İKİ AYRI SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili iki farklı soruşturma yürütüyor. Bu kapsamda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

FİRARI EMRAH BAĞDATLI’NIN İZİ

Murat Ongun’un yardımcısı olarak bilinen Emrah Bağdatlı, hakkında gözaltı kararı bulunan isimler arasında yer alıyor. Polisler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasının anahtar isimlerinden biri olan Bağdatlı’yı gözaltına almak için evine gittiğinde, kendisine ulaşmalarının mümkün olmadığı ortaya çıktı. Bu durum, Bağdatlı’nın yurtdışında olduğu anlamına geliyor. 4 Mart tarihinde İBB’nin iştiraklerine Medya A.Ş. ile ilgili düzenlenen operasyonda bazı çalışanların bilgisayarlarına el konulmuştu. Emrah Bağdatlı’nın bu operasyondan hemen bir gün sonra İpsala’dan yurtdışına kaçtığı ve oradan Amerika’ya gittiği tespit edildi.

BAĞDATLI’NIN İHALE İLİŞKİLERİ

Emrah Bağdatlı’nın takip edilmemek için telefonunu evde bıraktığı ve bu kaçışın Murat Ongun tarafından onaylandığı ifade ediliyor. İddiaya göre, Bağdatlı, kendisine bağlı olan firmalar aracılığıyla 2022-2024 yılları arasında İBB iştirak şirketleri Medya A.Ş., KİPTAŞ ve Kültür A.Ş. üzerinden 60’tan fazla ihale bağladığı belirlendi.