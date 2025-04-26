İBB’ye Soruşturma: İSKİ Müdürü Gözaltında

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlar çerçevesinde yürütülüyor.

GÖZALTILAR VE OPERASYONUN DETAYLARI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Savcılığın 53 kişi için verdiği gözaltı kararı çerçevesinde, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Bu operasyonda toplamda 47 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumda olan 6 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınanlar arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Basa, İBB Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay’ın da bulunduğu bildirildi.