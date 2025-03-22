İBB’ye Terör ve Yolsuzluk Soruşturması

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik olan terör ve yolsuzluk soruşturması sürüyor. Bu operasyon çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 91 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında iki ayrı dosya mevcut. İlk dosya, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarına ilişkinken, ikinci dosya terör suçlamalarına odaklanıyor. Soruşturmanın terör dosyasında, haklarında yakalama kararı bulunan Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan da gözaltına alındı ve Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyeti’ne götürüldü.

İMAMOĞLU’NUN İFADE İŞLEMLERİ SONA ERDİ

Ekrem İmamoğlu, dün ilk dosyaya ilişkin olarak ifade vermişti. İBB Başkanı, Mali Şube’deki işlemlerinin ardından bu sabah Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ikinci ifadesini de verdi. İfade süreci toplam beş saat sürdü ve İmamoğlu’nun terör suçlamasına yönelik ifadesi 18 sayfa uzunluğundaydı. Gözaltındaki kişilerin adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

TÜM SUÇLAMALARIN DETAYLARI AÇIKLANDI

İkinci soruşturma, kent uzlaşısı konusuyla ilgili. Bu kavram, 2024 yerel seçimlerinde CHP ve DEM Parti’nin ortak aday belirleme sürecini içeriyor. Bu bağlamda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında gözaltı kararı çıktı. Şüphelilere, İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensuplarının işe alındığı ve PKK/KCK terör örgütüne yardımdan ötürü suçlamalar yöneltildi.

MALİ ŞUBEDE İFADE: SUÇLAMALARI KABUL ETMİYOR

İmamoğlu’nun ifade tutanağına göre, sorular ona dün akşam saat 15.45 itibarıyla yöneltilmeye başlandı. İfadesinde kendisine yöneltilen suçlamalar, “Suç işleme amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fasat karıştırmak ve nitelikli dolandırıcılık” olarak sıralandı. İlk olarak, İmamoğlu’na etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyip istemediği sorusu yöneltildi. İmamoğlu, “Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum.” yanıtını verdi. Ayrıca, İmamoğlu’na belediyelerin ihalelerine katılıp katılmadığı da soruldu. Buna karşılık olarak, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve geçmişteki belediye başkanları, başkanlık dönemlerinde ne ihalelere katılır, ne de ihalelere imza atar.” dedi.

İmamoğlu, ifadesi sırasında kendisine gösterilen fotoğraflar hakkında, “Burada bulunmamın yegane sebebi hakkımda başlatılmış bir siyasi müdahale ve mücadele modelidir.” şeklinde düşünüyor. İfade tutanağına göre, yolsuzluk soruşturması kapsamına alınan 33 şirketin çoğu reklam ajansı konumunda bulunuyor. İmamoğlu, bu şirketlerle ilgili gerekli açıklamaların Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılacağını belirtmiştir.

GİZLİ TANIK VE İDDİALAR

İfadesi sırasında, gizli bir tanık İmamoğlu’nun oğlunun sınıf arkadaşına belediyelerden önemli ihale verildiğini iddia etti. İmamoğlu buna dair detaylı açıklamayı savcılığa yapacağını belirtti. Ayrıca tanığın beyanları arasında çeşitli iddialar yer almakta. İmamoğlu, gizli tanığın iddialarını, “Bu soruyu muhattap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim.” şeklinde yanıtladı. Tanığın beyanlarına göre, belediyenin reklam aldığı şirkette iş yapabilmek için belediye yöneticilerine rüşvet vermek gerektiği iddia edildi.

İmamoğlu ayrıca, diğer tanıkların iddialarını da aynı şekilde reddetti. İfadesinde, belediyeye bağlı şirketlerin ihaleleri konusundaki iddialara yönelik gelen sorulara ise, “Bu soruyu muhattap almıyorum.” karşılığını verdi. İmamoğlu’na, kamu zararı ile ilgili yöneltilen birçok soru da vardı ancak kendisi, kesin cevaplar vermeyi tercih etmedi ve konuyla ilgili gerekli belgelerin yasal mercilere gönderileceğini de vurguladı.