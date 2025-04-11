İBB’ye Yönelik 24 Şirkete Kayyum

İBB SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Söz konusu soruşturma çerçevesinde, İmamoğlu İnşaat’ın da yer aldığı toplam 24 şirkete kayyum atanmış durumda. Bu gelişme, kamuoyunda önemli yankı buluyor ve gözler, konuyla ilgili atılacak adımlara çevrilmiş durumda.

KAYYUM ATAMALARI NEDEN OLDU

Atanan kayyumlar, İBB’nin finansal işlemlerinin ve yönetimi altında bulunan şirketlerin durumunun daha kapsamlı bir şekilde incelenmesini sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu durum, İstanbul’daki kamu yönetimi ve ekonomik yapının nasıl etkilenebileceğine dair tartışmaları da beraberinde getiriyor. Soruşturmanın sonuçları, hem bölge hem de ülke genelinde önemli bir etki yaratabilir.