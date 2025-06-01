İBB’ye Yönelik 34 Kişi Gözaltında

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmalarının çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 4 ayrı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda, İstanbul genelinde 47 adrese eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Operasyondan elde edilen sonuçlarla birlikte, toplamda 30 kişi gözaltına alındı. Ancak, dosyada adı geçen 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla birlikte, gözaltı sayısı 34’e ulaştı. Aranan 7 şüpheli ise hala firari durumunda. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde devam ediyor. Firari şüphelilerin yakalanması adına gerekli çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı soruşturmalar arasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” ve “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmalarının yanı sıra, Beşiktaş Belediyesi’nin 29 Ekim harcamalarına ilişkin yolsuzluk davası ve Büyükçekmece Belediyesi’ne dair yolsuzluk soruşturmaları yer alıyor. Toplamda 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlarda daha önce 33 kişi gözaltına alınmıştı.

GÖZALTI KARARLARI ALAN İSİMLER

Gözaltına alınan isimler arasında şu kişiler yer alıyor: Erdal Celal Aksoy (İBB Genel Sekreter Yardımcısı), Baki Aydöner (CHP Parti Meclisi Üyesi), Burak Korzay (İsfalt Genel Müdürü), Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı), Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı), Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı), Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı), Ozan İş (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı) ve daha birçok isim bulunmaktadır.

Operasyonların devam edeceği ve sürecin yakından takip edileceği belirtiliyor.