İBB’ye YÖNELİK GÖZALTI SAYISI 34!

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması hız kesmeden sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 farklı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde yeni bir operasyon düzenlendi. Son operasyonla İstanbul merkezli 47 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Gözaltı sayısı 34’e yükseldi. Operasyon neticesinde ilk olarak 30 kişi gözaltına alındı. Ancak son dakika gelişmesiyle birlikte dosyada adı geçen 4 şüphelinin de yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 34’e çıktı. Ayrıca, dosyalarda yer alan ve adreslerinde bulunamayan 7 şüpheli ise firari olarak aranıyor. Gözaltına alınan kişilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemlerinin sürdüğü bildiriliyor. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

DÜZENLENEN OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturmaları ile “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmalarını, Beşiktaş Belediyesi’nin 29 Ekim harcamalarına dair yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmalarını kapsayan toplamda dört ayrı soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Önceki operasyonlarda 33 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişiler arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yer alıyor.

GÖZALTI KARARI VERİLENLER LİSTESİ

Gözaltı kararı verilen isimler arasında şunlar bulunuyor:

1- Erdal Celal Aksoy (İBB Genel Sekreter Yardımcısı)

2- Baki Aydöner (CHP Parti Meclisi Üyesi)

3- Burak Korzay (İsfalt Genel Müdürü)

4- Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı)

5- Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı)

6- Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı)

7- Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı)

8- Ozan İş (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)

9- Erhan Daka (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)

10- Can Zafer Yaman (Ceyhan Belediye Başkanının Akrabası)

11- Mustafa Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın babası, Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı)

12- Celal Tekin (Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in eşi)

13- Ebubekir Akın

14- Fatih Yadoğlu

15- Remzi Baka

16- Şaban Baka

17- Yusuf Yadoğlu

18- Caner Vural

19- Menderes Cemaloğlu

20- Gürkan Dölekli

21- Özer Ayık

22- Sırrı Küçük

23- Fikret Demir

24- Songül Demir

25- Fahri Aksoy

26- Bektaş Yıldız

27- İbrahim Bülbüllü

28- Mehmet Mandacı (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)

29- Rıza Can Özdemir (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı)

30- Hakan Ateş

31- İsmet Abacı

32- Betül Taşkıt

33- Görkem Kızılkayak

34- İsmail Yalçın

35- Şazime Sena Ayata

36- Yazgül Yeşil Gül

37- Alican Abacı (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)

Ayrıca, tutuklu olan isimler arasında 38- Emirhan Akçadağ (Beşiktaş Belediyesi Başkanı Özel Kalemi), 39- Hasan Akgün (Büyükçekmece Belediye Başkanı), 40- Ömer Kazancı (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı), 41- Emre Kekeçoğlu, 42- Gökhan Akgün, 43- Halil Satı, 44- Eray Kurt, 45- Aykut Erdoğdu (Eski CHP Milletvekili), 46- Ali Sukas (Ağaç Aş Genel Müdürü) ve 47- Veysel Erçevik (Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı) yer alıyor.