İBB’ye YÖNELİK GÖZALTI SAYISI 34!

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması hız kesmeden sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 farklı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde yeni bir operasyon düzenlendi. Son operasyonla İstanbul merkezli 47 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Gözaltı sayısı 34’e yükseldi. Operasyon neticesinde ilk olarak 30 kişi gözaltına alındı. Ancak son dakika gelişmesiyle birlikte dosyada adı geçen 4 şüphelinin de yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 34’e çıktı. Ayrıca, dosyalarda yer alan ve adreslerinde bulunamayan 7 şüpheli ise firari olarak aranıyor. Gözaltına alınan kişilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemlerinin sürdüğü bildiriliyor. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
DÜZENLENEN OPERASYONUN DETAYLARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturmaları ile “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmalarını, Beşiktaş Belediyesi’nin 29 Ekim harcamalarına dair yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmalarını kapsayan toplamda dört ayrı soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Önceki operasyonlarda 33 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişiler arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yer alıyor.
GÖZALTI KARARI VERİLENLER LİSTESİ
Gözaltı kararı verilen isimler arasında şunlar bulunuyor:
1- Erdal Celal Aksoy (İBB Genel Sekreter Yardımcısı)
2- Baki Aydöner (CHP Parti Meclisi Üyesi)
3- Burak Korzay (İsfalt Genel Müdürü)
4- Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı)
5- Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı)
6- Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı)
7- Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı)
8- Ozan İş (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)
9- Erhan Daka (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)
10- Can Zafer Yaman (Ceyhan Belediye Başkanının Akrabası)
11- Mustafa Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın babası, Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı)
12- Celal Tekin (Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in eşi)
13- Ebubekir Akın
14- Fatih Yadoğlu
15- Remzi Baka
16- Şaban Baka
17- Yusuf Yadoğlu
18- Caner Vural
19- Menderes Cemaloğlu
20- Gürkan Dölekli
21- Özer Ayık
22- Sırrı Küçük
23- Fikret Demir
24- Songül Demir
25- Fahri Aksoy
26- Bektaş Yıldız
27- İbrahim Bülbüllü
28- Mehmet Mandacı (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)
29- Rıza Can Özdemir (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı)
30- Hakan Ateş
31- İsmet Abacı
32- Betül Taşkıt
33- Görkem Kızılkayak
34- İsmail Yalçın
35- Şazime Sena Ayata
36- Yazgül Yeşil Gül
37- Alican Abacı (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)
Ayrıca, tutuklu olan isimler arasında 38- Emirhan Akçadağ (Beşiktaş Belediyesi Başkanı Özel Kalemi), 39- Hasan Akgün (Büyükçekmece Belediye Başkanı), 40- Ömer Kazancı (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı), 41- Emre Kekeçoğlu, 42- Gökhan Akgün, 43- Halil Satı, 44- Eray Kurt, 45- Aykut Erdoğdu (Eski CHP Milletvekili), 46- Ali Sukas (Ağaç Aş Genel Müdürü) ve 47- Veysel Erçevik (Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı) yer alıyor.