İBB’ye Yönelik Gözaltı Sayısı 34

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması, hız kesmeden sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yürütülen dört ayrı soruşturma çerçevesinde yeni bir operasyon gerçekleşti. Son operasyon dahilinde, İstanbul genelinde 47 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELİYOR

Operasyon sonucunda, 30 kişi gözaltına alındı. Ancak güncellenen bilgiler doğrultusunda, dosyada adı geçen 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla birlikte gözaltı sayısı toplamda 34’e ulaştı. Ayrıca, dosyalarda ismi geçen fakat adreslerinde bulunamayan 7 şüpheli hala firari olarak aranıyor. Gözaltına alınan şüphelilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri devam ediyor. Firari olan şüphelilerin yakalanması için gerekli çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

OPERASYONUN DETAYLARI AÇIKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması ve “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” ile beraber Beşiktaş Belediyesi’nin 29 Ekim harcamalarına dair yolsuzluk soruşturmaları ile Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmalarında, toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Daha önceki operasyonlarda da 33 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişiler arasında oldukça dikkat çekici isimler yer almakta; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün bu isimler arasında bulunuyor.

GÖZALTI KARARLARI VE İSİMLER

Gözaltı kararı verilen isimler ise şu şekilde sıralanıyor:

1- Erdal Celal Aksoy (İBB Genel Sekreter Yardımcısı)

2- Baki Aydöner (CHP Parti Meclisi Üyesi)

3- Burak Korzay (İsfalt Genel Müdürü)

4- Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı)

5- Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı)

6- Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı)

7- Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı)

8- Ozan İş (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)

9- Erhan Daka (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)

10- Can Zafer Yaman (Ceyhan Belediye Başkanının Akrabası)

11- Mustafa Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın babası, Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı)

12- Celal Tekin (Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in eşi)

13- Ebubekir Akın

14- Fatih Yadoğlu

15- Remzi Baka

16- Şaban Baka

17- Yusuf Yadoğlu

18- Caner Vural

19- Menderes Cemaloğlu

20- Gürkan Dölekli

21- Özer Ayık

22- Sırrı Küçük

23- Fikret Demir

24- Songül Demir

25- Fahri Aksoy

26- Bektaş Yıldız

27- İbrahim Bülbüllü

28- Mehmet Mandacı (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)

29- Rıza Can Özdemir (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı)

30- Hakan Ateş

31- İsmet Abacı

32- Betül Taşkıt

33- Görkem Kızılkayak

34- İsmail Yalçın

35- Şazime Sena Ayata

36- Yazgül Yeşil Gül

37- Alican Abacı (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)

Ayrıca, tutuklu olan isimler arasında Emirhan Akçadağ (Beşiktaş Belediyesi Başkanı Özel Kalemi), Hasan Akgün (Büyükçekmece Belediye Başkanı) ve Ömer Kazancı (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı) da bulunuyor.

Bu gelişmeler, İstanbul’daki yolsuzluk soruşturmasının seyrini etkilemeye devam ediyor.