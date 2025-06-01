İBB’ye Yönelik Gözaltı Sayısı 34

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması, hız kesmeden sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yürütülen dört ayrı soruşturma çerçevesinde yeni bir operasyon gerçekleşti. Son operasyon dahilinde, İstanbul genelinde 47 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
GÖZALTI SAYISI YÜKSELİYOR
Operasyon sonucunda, 30 kişi gözaltına alındı. Ancak güncellenen bilgiler doğrultusunda, dosyada adı geçen 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla birlikte gözaltı sayısı toplamda 34’e ulaştı. Ayrıca, dosyalarda ismi geçen fakat adreslerinde bulunamayan 7 şüpheli hala firari olarak aranıyor. Gözaltına alınan şüphelilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri devam ediyor. Firari olan şüphelilerin yakalanması için gerekli çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
OPERASYONUN DETAYLARI AÇIKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması ve “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” ile beraber Beşiktaş Belediyesi’nin 29 Ekim harcamalarına dair yolsuzluk soruşturmaları ile Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmalarında, toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Daha önceki operasyonlarda da 33 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişiler arasında oldukça dikkat çekici isimler yer almakta; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün bu isimler arasında bulunuyor.
GÖZALTI KARARLARI VE İSİMLER
Gözaltı kararı verilen isimler ise şu şekilde sıralanıyor:
1- Erdal Celal Aksoy (İBB Genel Sekreter Yardımcısı)
2- Baki Aydöner (CHP Parti Meclisi Üyesi)
3- Burak Korzay (İsfalt Genel Müdürü)
4- Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı)
5- Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı)
6- Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı)
7- Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı)
8- Ozan İş (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)
9- Erhan Daka (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)
10- Can Zafer Yaman (Ceyhan Belediye Başkanının Akrabası)
11- Mustafa Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın babası, Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı)
12- Celal Tekin (Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in eşi)
13- Ebubekir Akın
14- Fatih Yadoğlu
15- Remzi Baka
16- Şaban Baka
17- Yusuf Yadoğlu
18- Caner Vural
19- Menderes Cemaloğlu
20- Gürkan Dölekli
21- Özer Ayık
22- Sırrı Küçük
23- Fikret Demir
24- Songül Demir
25- Fahri Aksoy
26- Bektaş Yıldız
27- İbrahim Bülbüllü
28- Mehmet Mandacı (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)
29- Rıza Can Özdemir (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı)
30- Hakan Ateş
31- İsmet Abacı
32- Betül Taşkıt
33- Görkem Kızılkayak
34- İsmail Yalçın
35- Şazime Sena Ayata
36- Yazgül Yeşil Gül
37- Alican Abacı (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)
Ayrıca, tutuklu olan isimler arasında Emirhan Akçadağ (Beşiktaş Belediyesi Başkanı Özel Kalemi), Hasan Akgün (Büyükçekmece Belediye Başkanı) ve Ömer Kazancı (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı) da bulunuyor.
Bu gelişmeler, İstanbul’daki yolsuzluk soruşturmasının seyrini etkilemeye devam ediyor.