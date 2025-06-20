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İBB’ye Yönelik Soruşturma Devam Ediyor

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma süreci devam ediyor. Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu hükümden yararlanan kişilerin ifadelerinin baskı ve tehdit altında verildiğine dair paylaşımlar yapılması üzerine yeni bir soruşturma başlatacağını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, devam eden Aziz İhsan Aktaş suç örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk vakaları ve Büyükçekmece Belediyesi’ne ait yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde bazı şüphelilerin ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik gibi suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtildi. Yapılan açıklamalara göre, bu şüpheliler Türk Ceza Kanunu’nun 221. ve 254. maddelerinde yer alan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla ya kendileri ya da avukatları aracılığıyla yazılı dilekçelerle başvuruda bulundu.

SORUŞTURMA RESEN BAŞLATILACAK

Açıklamada, şüphelilerin avukatlarıyla beyanlarının alındığı, bu beyanların hem şüpheliler hem de avukatları tarafından okunarak imzalandığı aktarıldı. Ayrıca, “Verilen beyanların cumhuriyet başsavcılığımızca doğruluğu ve teyidi konusunda araştırma yapıldığı, bazı sosyal medya hesaplarında ifadelerin baskı ve tehdit ile alındığına dair açıklamalar yapıldığı görüldü. Bu nedenle, soruşturmayı etkilemeye yönelik kasıtlı hareketlerde bulunanlar hakkında cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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