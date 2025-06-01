İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Operasyonu Gelişti

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan dört farklı yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon çerçevesinde, İstanbul merkezli 47 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

GÖZALTI SAYISI ARTIK 34

Yürütülen operasyon sonucunda 30 kişi gözaltına alındı. Ancak, son dakika gelişmesiyle dosyada adı geçen dört şüphelinin daha yakalanmasıyla birlikte gözaltı sayısı 34’e yükseldi. Ayrıca, dosyalarda adı geçen ve adreslerde bulunamayan 7 şüpheli firari durumunda aranıyor. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemlerinin devam ettiğine dair bilgiler geldi. Firari olan bu şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

OPERASYONUN DETAYLARI VE GÖZALTI KARARLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik olarak “yolsuzluk” ve “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmaları ile Beşiktaş Belediyesi’nin 29 Ekim harcamalarına dair yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Önceki operasyonlarda 33 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişiler arasında öne çıkan isimler arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yer alıyor.

ADI GEÇEN ŞÜPHELİLER

Gözaltı kararı verilen isimler arasında şunlar bulunuyor: Erdal Celal Aksoy (İBB Genel Sekreter Yardımcısı), Baki Aydöner (CHP Parti Meclisi Üyesi), Burak Korzay (İsfalt Genel Müdürü), Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı), Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı), Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı), Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı) ve Ozan İş (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı) gibi birçok önemli isim yer almakta. Ayrıca, içerikte yer alan diğer şüpheliler arasında yer alan isimlerin sayısı 47’ye çıkmakta. Operasyonla ilgili gelişmelerin takip edildiği bildiriliyor.