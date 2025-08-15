İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturması Başladı

İBB’YE YÖNELİK YENİ GÖZALTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik süregelen yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde toplam 44 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kapsamda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü çalışmalarda, Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile irtibatlı olan, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu 35 kişinin “Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştıkları” iddialarıyla sorgulanmakta olduğu belirtildi. Ayrıca polis, “çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması” kapsamında faaliyet gösteren 9 kişinin ismini tespit etti. Gözaltı kararları olan 44 kişi için başlatılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde, Beyoğlu Belediye Başkanı Güney’in de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

TUTUKLU SAYISI ARTIYOR

İBB’ye yönelik ilk operasyonun gerçekleştirildiği 19 Mart’tan bu yana düzenlenen toplam 8 operasyonda, gözaltına alınan kişi sayısı 316’ya ulaştı. Şu an itibarıyla soruşturma kapsamında 97 kişi tutuklu bulunuyor. Önceki gün, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda da 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış ve 13 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu son operasyon öncesinde reklam ihalelerini incelemeye almış durumda. İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in, kendisine yakın şirketler aracılığıyla ihaleler düzenlediği iddia ediliyor. 12 Ağustos Salı günü gözaltına alınan kişiler “örgüt üyeliği”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla karşı karşıya.

İNAN GÜNEY HAKKINDA

İnan Güney, Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak 1977 yılında dünyaya geldi ve hayatının büyük kısmını Örnektepe’de geçirdi. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni tamamladıktan sonra, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında yaptı ve tez çalışması “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” üzerinde yoğunlaştı. Siyasete 1995 yılında CHP Gençlik Kolları’nda başlayan Güney, ilçe yönetim kurulu üyeliği ve eğitim sekreterliği gibi pozisyonlarda görev aldı. 2011-2014 yılları arasında Beyoğlu İlçe Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2019-2024 döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği, 2020-2022 yılları arasında da CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup yöneticiliği gibi rolleri üstlendi. Mali Müşavir olan İnan Güney, ailesiyle birlikte Beyoğlu’nda elektrik malzemesi ithalat-ihracatı yapan şirketlerin yöneticiliğini sürdürüyor ve birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol oynuyor. Beyoğlu Belediyesi’nin Cumhuriyet tarihindeki 7. Başkanı olarak seçilen Güney, evli ve üç kız çocuğu babasıdır.