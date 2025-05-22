İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturması Devam Ediyor

İBB’YE YÖNELİK SORUŞTURMALAR HIZ KAZANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında sürdürülen yolsuzluk soruşturmalarını hızlandırıyor. Soruşturmalar, İBB bünyesindeki Medya AŞ ile Kültür AŞ içinde usulsüz ihaleler yapıldığı ve bu işlemler çerçevesinde rüşvet alındığı iddialarına odaklanıyor.

ŞÜPHELİLERDEN 13’Ü TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli olarak yer alan 13 kişi tutuklanmışken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan soruşturmanın aşamaları ve elde edilen bulgular, İBB’ye yönelik yolsuzluk iddialarının daha derinlemesine inceleneceğini gösteriyor.