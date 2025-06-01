İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturması Gelişti

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İstanbul’da yürütülen yolsuzluk soruşturmaları tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen dört farklı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde yeni bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda, İstanbul genelinde 47 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELİYOR

Yürütülen operasyon sonucunda toplamda 30 kişi gözaltına alındı. Ancak, dosyada adı geçen dört şüphelinin yakalanması ile gözaltı sayısı 34’e ulaştı. Buna ek olarak, ilgili dosyalarda yer alan ve adresleri tespit edilemeyen yedi şüpheli firari olarak aranıyor. Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri sürdürülüyor. Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

OPERASYONUN KAPSAMI BELLİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmaları ile “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” araştırmaları gibi toplamda dört ayrı soruşturma dahilinde 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Düzenlenen operasyonlarda, önceden de 33 kişinin gözaltına alındığı biliniyor. Gözaltına alınan kişilerin arasında önemli isimlerin bulunduğu öğrenildi.

GÖZALTI KARARLI İSİMLER

Gözaltına alınan bazı kişiler şunlar:

1- Erdal Celal Aksoy (İBB Genel Sekreter Yardımcısı)

2- Baki Aydöner (CHP Parti Meclisi Üyesi)

3- Burak Korzay (İsfalt Genel Müdürü)

4- Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı)

5- Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı)

6- Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı)

7- Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı)

8- Ozan İş (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)

9- Erhan Daka (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)

10- Can Zafer Yaman (Ceyhan Belediye Başkanının Akrabası)

11- Mustafa Aydar (Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı)

12- Celal Tekin (Seyhan Belediye Başkanı’nın eşi)

13- Ebubekir Akın

14- Fatih Yadoğlu

15- Remzi Baka

16- Şaban Baka

17- Yusuf Yadoğlu

18- Caner Vural

19- Menderes Cemaloğlu

20- Gürkan Dölekli

21- Özer Ayık

22- Sırrı Küçük

23- Fikret Demir

24- Songül Demir

25- Fahri Aksoy

26- Bektaş Yıldız

27- İbrahim Bülbüllü

28- Mehmet Mandacı (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)

29- Rıza Can Özdemir (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı)

30- Hakan Ateş

31- İsmet Abacı

32- Betül Taşkıt

33- Görkem Kızılkayak

34- İsmail Yalçın

35- Şazime Sena Ayata

36- Yazgül Yeşil Gül

37- Alican Abacı (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)

Ayrıca, tutuklu durumda bulunan bazı kişiler arasında; Emirhan Akçadağ (Beşiktaş Belediyesi Başkanı Özel Kalemi), Hasan Akgün (Büyükçekmece Belediye Başkanı), Ömer Kazancı (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı) ve Aykut Erdoğdu (Eski CHP Milletvekili) yer alıyor.