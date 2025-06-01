İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturması Gelişti

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
İstanbul’da yürütülen yolsuzluk soruşturmaları tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen dört farklı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde yeni bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda, İstanbul genelinde 47 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
GÖZALTI SAYISI YÜKSELİYOR
Yürütülen operasyon sonucunda toplamda 30 kişi gözaltına alındı. Ancak, dosyada adı geçen dört şüphelinin yakalanması ile gözaltı sayısı 34’e ulaştı. Buna ek olarak, ilgili dosyalarda yer alan ve adresleri tespit edilemeyen yedi şüpheli firari olarak aranıyor. Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri sürdürülüyor. Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor.
OPERASYONUN KAPSAMI BELLİ OLDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmaları ile “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” araştırmaları gibi toplamda dört ayrı soruşturma dahilinde 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Düzenlenen operasyonlarda, önceden de 33 kişinin gözaltına alındığı biliniyor. Gözaltına alınan kişilerin arasında önemli isimlerin bulunduğu öğrenildi.
GÖZALTI KARARLI İSİMLER
Gözaltına alınan bazı kişiler şunlar:
1- Erdal Celal Aksoy (İBB Genel Sekreter Yardımcısı)
2- Baki Aydöner (CHP Parti Meclisi Üyesi)
3- Burak Korzay (İsfalt Genel Müdürü)
4- Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı)
5- Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı)
6- Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı)
7- Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı)
8- Ozan İş (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)
9- Erhan Daka (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)
10- Can Zafer Yaman (Ceyhan Belediye Başkanının Akrabası)
11- Mustafa Aydar (Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı)
12- Celal Tekin (Seyhan Belediye Başkanı’nın eşi)
13- Ebubekir Akın
14- Fatih Yadoğlu
15- Remzi Baka
16- Şaban Baka
17- Yusuf Yadoğlu
18- Caner Vural
19- Menderes Cemaloğlu
20- Gürkan Dölekli
21- Özer Ayık
22- Sırrı Küçük
23- Fikret Demir
24- Songül Demir
25- Fahri Aksoy
26- Bektaş Yıldız
27- İbrahim Bülbüllü
28- Mehmet Mandacı (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)
29- Rıza Can Özdemir (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı)
30- Hakan Ateş
31- İsmet Abacı
32- Betül Taşkıt
33- Görkem Kızılkayak
34- İsmail Yalçın
35- Şazime Sena Ayata
36- Yazgül Yeşil Gül
37- Alican Abacı (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)
Ayrıca, tutuklu durumda bulunan bazı kişiler arasında; Emirhan Akçadağ (Beşiktaş Belediyesi Başkanı Özel Kalemi), Hasan Akgün (Büyükçekmece Belediye Başkanı), Ömer Kazancı (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı) ve Aykut Erdoğdu (Eski CHP Milletvekili) yer alıyor.