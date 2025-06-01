İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Gelişme!

İSTANBUL’DA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sürdürülen yolsuzluk soruşturması tüm hızıyla ilerliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan 4 ayrı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde yeni bir operasyon yapıldı. Bu operasyonda İstanbul merkezli 47 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleşti.

GÖZALTI SAYISI ARTMIŞTI

Operasyon sonuçları itibarıyla toplam 30 kişi gözaltına alındı. Ancak son gelişmelerle birlikte, dosyada adı geçen 4 şüphelinin yakalanmasıyla birlikte gözaltı sayısı 34’e ulaştı. Bununla birlikte, dosyalarda adı geçen 7 şüpheli firari olarak aranıyor. Gözaltına alınan kişilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde devam ediyor. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise aktif olarak sürdürülüyor.

OPERASYONUN KAPSAMI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve bazı diğer belediyelere yönelik yapılan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 47 kişi için gözaltı kararı vermişti. Bu operasyonlar dahilinde toplam 33 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıslar arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de bulunuyor.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Gözaltı kararı verilen isimler arasında şunlar yer alıyor:

1- Erdal Celal Aksoy (İBB Genel Sekreter Yardımcısı)

2- Baki Aydöner (CHP Parti Meclisi Üyesi)

3- Burak Korzay (İsfalt Genel Müdürü)

4- Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı)

5- Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı)

6- Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı)

7- Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı)

8- Ozan İş (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)

9- Erhan Daka (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)

10- Can Zafer Yaman (Ceyhan Belediye Başkanının Akrabası)

11- Mustafa Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın babası, Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı)

12- Celal Tekin (Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in eşi)

Diğer gözaltı kararı verilen isimler arasında Ebubekir Akın, Fatih Yadoğlu, Remzi Baka, Şaban Baka, Yusuf Yadoğlu, Caner Vural, Menderes Cemaloğlu, Gürkan Dölekli, Özer Ayık, Sırrı Küçük, Fikret Demir, Songül Demir, Fahri Aksoy, Bektaş Yıldız, İbrahim Bülbüllü, Mehmet Mandacı (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı), Rıza Can Özdemir (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı), Hakan Ateş, İsmet Abacı, Betül Taşkıt, Görkem Kızılkayak, İsmail Yalçın, Şazime Sena Ayata, Yazgül Yeşil Gül ve Alican Abacı (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı) de bulunuyor.

Tutuklananlar arasında Emirhan Akçadağ (Beşiktaş Belediyesi Başkanı Özel Kalemi), Hasan Akgün (Büyükçekmece Belediye Başkanı), Ömer Kazancı (Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı), Emre Kekeçoğlu, Gökhan Akgün, Halil Satı, Eray Kurt, Aykut Erdoğdu (Eski CHP Milletvekili), Ali Sukas (Ağaç Aş Genel Müdürü) ve Veysel Erçevik (Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı) da yer almakta.