İBB Yolsuzluk Operasyonunda Yeni Gelişme

İSTANBUL BELEDİYESİ YOLSUZLUK OPERASYONUNDA YENİ GELİŞME

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu’nun Rumelihisarı’ndaki resmi konutundaki güvenlik kameralarının bağlı olduğu harddisklerin söküldüğü ve ardından belediyeye ait bir depoya götürüldüğü iddia edilen teknik personel Davut Bildik’in tutuklanmasına karar verildi.

TALİMATIN KAYNAĞI KORUMA MÜDÜRÜ

Bildik, kameraların hard diskini sökme talimatını İmamoğlu’nun koruma müdüründen aldığını belirtti. “O gün akşam geç saat olduğu için öğleden önce komuta gidip cihazı söktüğümü, öğlen sularında da şu an açık kimlik ve adres bilgilerini hatırlamadığım belediye personeline cihazı teslim ettim.” şeklinde ifade kullandı.