İbrahim B. Elektrik Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

İSTANBUL’DA TRAJİK OLAY

İstanbul’da gerçekleşen Beykoz Çayır Festivali’nde dondurma satan akrabasına yardım eden İbrahim B., dondurma standındayken elektrik akımına kapılarak ciddi şekilde yaralandı. Olayın ardından hemen ihbarda bulunuldu ve polis ile sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin sonunda İbrahim B., acil olarak Beykoz Devlet Hastanesi’ne taşındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kurtaramadı. Bu gelişme üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dondurma tezgahının sahibini gözaltına aldı.

FESTİVAL İPTAL OLDU

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Yaşanan bu talihsiz durumun ardından festivalin iptal edildiği öğrenildi.