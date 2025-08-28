Gündem

İbrahim Halil Çoban Yerde Ölü Bulundu

ibrahim-halil-coban-yerde-olu-bulundu

OLAYIN GEÇMİŞİ VE İFADELER

Şanlıurfa’nın merkezindeki Evren Sanayi Sitesi’nde tamirhane işleten 33 yaşındaki İbrahim Halil Çoban, yerde hareketsiz halde bulundu. Çevredeki esnaf, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildiriyor. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemelerde Çoban’ın hayatını kaybettiğini tespit ediyor.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Çoban’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Hakan Fidan, ABD’li Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda görüştü; Rusya-Ukrayna barış süreçleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Gündem

Edirne Sınırında Gözaltı Operasyonu Gerçekleşti

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde FETÖ bağlantılı 4 kişi, yasa dışı yurt dışı çıkış girişiminde yakalandı. Birinin hakkında arama kararı, diğerlerinin ise yurt dışı yasağı bulunuyordu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.