İbrahim Halil Çoban Yerde Ölü Bulundu

OLAYIN GEÇMİŞİ VE İFADELER

Şanlıurfa’nın merkezindeki Evren Sanayi Sitesi’nde tamirhane işleten 33 yaşındaki İbrahim Halil Çoban, yerde hareketsiz halde bulundu. Çevredeki esnaf, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildiriyor. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemelerde Çoban’ın hayatını kaybettiğini tespit ediyor.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Çoban’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Gelişmeler dikkatle takip ediliyor.