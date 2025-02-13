İbrahim Tatlıses Hakkında Suç Duyurusu Yapıldı

İDDİALAR VE SUÇ DUYURUSU

İzmir’de yaşayan İbrahim Tatlıses’in eski menajeri Şule Yazar, şarkıcı hakkında kendisine “tehditte bulunduğu, hakaret ettiği, mobbing ve psikolojik şiddet uyguladığı” yönünde suç duyurusunda bulundu. Adliyeye giderek şikayetini ileten Yazar, olayla ilgili görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

BASKILAR VE TAHAMMÜL SÜRECİ

Şule Yazar yaptığı açıklamada, “Olayın buraya gelmesini istemezdim. 2 çocuk annesiyim. Eşim ve çocuklarımı korumak ve bana yapılanları kayıt altına aldırmak adına mecburen bu olay yaşandı. Avukatımla birlikte dilekçe vermek zorunda kaldık” dedi. Yazar, şikayetinin arkasında hamileliğinin öncesinde başlayan bir süreç bulunduğunu belirtti. Çeşitli baskılar ve telefonda yaşadığı tartışmalarla 8 ay boyunca bu durumun iyileşmesini beklediğini, ancak durumun tam tersi şekilde devam ettiğini vurguladı.

YARGI YOLUNA GİTMEK GEREKİYOR

Şule Yazar, “Hiçbir şekilde karşıma gelip konuşma, hesap sorulma, açıklama isteme gibi bir durum olmadı. Karşımda muhatap bulamadım. Bana getirilen tehditleri, lafları, üzerime yapıştırılmaya çalışılan suçları kabul etmedim. Artık olayı yargıya intikal ettirme gereği duyduk” sözlerini kullandı. Tehditlerin üstü kapalı olduğunu ifade eden Yazar, “Bunu ne kadar yapar, gerçekleştirir bilemeyiz. Belki kızgınlıkla söylenen sözlerdir ama gerçekleşebileceği ihtimali üzerinde durduk. Şahitler, deliller ve ispatlarla ilerliyoruz” şeklinde konuştu. Yazar, yaşadığı zorlukları vurgulayarak, “Psikolojim kaldıracak durumda değil” dedi.