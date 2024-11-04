İbrahim Tatlıses: ‘O Defteri Kapatmışım’

İBRAHİM TATLISES SAHNEDE SORULARI YANITLADI

İbrahim Tatlıses, önceki gün sahneye çıkarak hayranlarıyla buluştu. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Tatlıses, “dost darbesi” konusunda açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda kızı Dilan Çıtak ile ilgili de, “Ben o defteri kapattım” ifadesini kullandı. Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses ile yaşadığı sorunlar, herkesçe bilinen bir durum. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dilan Çıtak’a göndermede bulunmuştu.

EVLATLARINA KARŞI İYİ BİR BABA OLDUM

Tatlıses, “Bütün evlatlarıma karşı iyi bir babayım. Bir kişi hariç. Halkın adamıyım. Türküm, Türk olduğum için de iftihar ediyorum. Melek de benim kızım. Urfa’da da iki kızım, 3 tane kızım var. Dördünü saymıyorum. Elif Ada zaten bebek. Ben 72 yaşındayım hala çalışıyorum. Bana ne yaptılarsa çocukları aynen onlara yapsın” sözleriyle dikkat çekti. Dilan Çıtak ise bu duruma yanıt olarak, “Hiç üzerime alınmıyorum. Çokta ilgilenmiyorum. Oralar benim çok fazla ilgilendiğim kısımlar olmuyor. Ben daha çok hayvan meselelerine, insan meselelerine üzülüyorum. Böyle boş meselelerle ilgilenmiyorum” dedi.

DOSTLUĞU SAVUNDU

Tatlıses, Kuruçeşme’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. “Aydemir gibi bir dost yok, olmadı” diyerek bazı dostlar hakkında sert ifadeler kullandı. “İnsan 45 senelik dostundan darbe yerse ne olur?” diyerek geçmişteki dostluk ilişkisini sorguladı. Ömer Hayyam’ın bir sözüne de atıfta bulunarak, “Seni arkandan vurana kızma, çünkü sırtını dönen sensin, haklı” dedi.

YENİ AÇIKLAMALAR VE SAHNEDEN ANILAR

Tatlıses, kızıyla ve dost darbesiyle ilgili yeni açıklamalar yaptı. Önceki akşam sahneye çıkan sanatçının yanında 26 yıl önce ilk kez sahneye çıktığı Günel Zeynalova da yer aldı. Tatlıses, Günel hakkında “Günel kızım gibidir. Ben sahneyi kimseye vermem” dedi. Kendisine dinlemeye gelen rapçi Level C5 için de, “Sanatçıysa severim. Sanat yapıyorsa da severim” ifadesini kullandı.