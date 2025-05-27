İbrahim Yumaklı: Kurbanlık fiyatları kontrol altında

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ FİYAT ENDİŞELERİ

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların dikkatleri kurbanlık hayvanların fiyatları üzerine yoğunlaşıyor. Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği’nin (HAYKOOP) 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na video mesaj gönderen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mevcut süreç hakkında bilgi paylaşıyor.

HAYVANCILIK SEKTÖRÜN STRATEJİK TEMELİ

Yumaklı, Türkiye’de tarım sektörünün stratejik alanlarından biri olan hayvancılığın önemine dikkat çekiyor ve “Bu nedenle hayvancılık politikalarımızı proaktif bir bakış açısıyla ele alıyoruz. Geçen yıl yeni hayvancılık yol haritamızı açıklamıştık. Yol haritamızda belirlediğimiz hedeflere de tek tek ulaşmaya başladık. Yeni hayvancılık yol haritamız sayesinde hayvancılıkta büyüme ivmesini yakaladık” diyor.

TÜRKİYE AVRUPA’DA LİDERLİĞİYİ KAZANDI

Bakan Yumaklı, Türkiye’nin küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısında Avrupa’da tekrar birinci konuma ulaştığını vurguluyor. Bu başarıda üreticilerin ve kooperatiflerin katkısının büyük olduğunu belirtiyor.

Yumaklı, “Tarım Cebimde” uygulaması sayesinde vatandaşların kurbanlıkların küpe numarasını girerek yaş, ırk ve aşılama bilgilerine ulaşabileceğini hatırlatıyor. Ayrıca, Bakanlık olarak halkın Kurban ibadetini sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapabilmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirtiyor. Fiyatların yükseleceği yönündeki spekülasyonlara karşı, “Vatandaşımız müsterih olsun. Fiyatların fahiş bir şekilde artmasını gerektirecek herhangi bir şeyin olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum” diyor.

HAYVANSAL ÜRETİM PLANLAMASI UYGULAMAYA GİRİYOR

Yumaklı, yeni destekleme modelinin hayvansal üretim planlamasına entegre edildiğini ve 1 Ocak 2024 itibarıyla bu planlamanın devreye gireceğini vurguluyor. Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi gibi desteklerle anaç varlığının artırılacağını ifade ediyor. Ayrıca Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programları’nın kararlılıkla uygulandığını ve aşılama çalışmalarının hızla sürdüğünü aktarıyor.

VETERİNER DENETİM İSTASYONLARI FAALİYET GÖSTERİYOR

Bakan Yumaklı, Erzurum, Elazığ, Ankara, Çankırı ve Kayseri’de veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarının faaliyete geçtiğini bildirdi. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle denetimlerin artırıldığını belirtiyor.

YENİ DESTEK PROGRAMLARI HAZIRLANIYOR

Yumaklı, 4. Tarım Orman Şurası’nda hayvancılık konusunun önemli bir gündem maddesi olduğunu vurgulayarak, küçükbaş hayvancılığın toplam kırmızı et üretimindeki payını yüzde 35 seviyesine yükseltmek için yeni destek ve programların hayata geçirileceğini aktarıyor. Bu düzenlemelerle sektörün risklere karşı daha dayanıklı hale geleceğini yeniden ifade ediyor.