İbrahim Yumaklı: Yapay Et Üretimi Yok

YAPAY ET ÜRETİMİ İLE İLGİLİ ASILSIZ İDDİALAR

İklim Kanunu’ndan yola çıkarak “Türkiye’de yapay et üretilecek” iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu iddialara yanıt vererek, “Bakanlığımızın gündeminde yapay et hiçbir zaman olmamıştır” dedi. Yumaklı, son günlerde İklim Kanunu üzerinden yayılan “Türkiye’de yapay et üretilecek” ve “Türkiye’de hayvancılığı bitirecekler, hayvancılık yapanlara izin verilmiyor” gibi yalanların tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Ayrıca, “İklim Kanunu’nda yapay etle ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır, böyle bir düzenleme yoktur” ifadelerini kullandı.

HAYVAN PAZARLARI HAFTADAN İTİBAREN AÇILACAK

Bakan Yumaklı, son günlerde şap hastalığına karşı yoğun şekilde mücadele ettiklerini belirtti. Geliştirdikleri 11 milyondan fazla aşıyı sahaya sevk ettiklerini hatırlatarak, aşı üretimi ve aşılamaların devam ettiğini aktardı. Ayrıca, hayvan pazarlarını bu haftadan itibaren peyderpey açmaya başlayacaklarının bilgisini verdi. Yumaklı, “Olumlu yönde ilerlediğimiz bu mücadele karşısında provokatörler türemiştir” diyerek, bazı kişilerin yalanlarıyla üreticileri aldatmaya çalıştığını söyledi.

DOLANDIRICILIK FALİYETLERİNE DİKKAT

Yumaklı, bazı dolandırıcıların yalanları fırsata çevirerek, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara “Bu kanun yüzünden hayvanlarınızı düşük fiyattan satmak zorunda kalacaksınız, şimdiden bize satın” diyerek sahtekarca yaklaştığını belirtti. Devletin, son 23 yılda hayvancılığa 491 milyar lira destek verdiğini hatırlatan Yumaklı, hayvancılık alanında doğru bilgilere ulaşmak için Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurulmasını önerdi. Sosyal medyada yayılan yalan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yumaklı, dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması gerektiğini de ekledi. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, üreticilerin haklarını korumak için gereken mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizdi.