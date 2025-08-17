Icardi’den Paylaşım Geldi, Beraberlik

Spor

MAÇ SONRASI DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Göztepe ile oynadığı ve 0-0 sonuçlanan deplasman maçının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündem yarattı. Maç sona erer ermez, güldüğü bir anı Instagram hesabında yayınlayan Icardi, dikkatleri üzerine topladı.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN DESTEK

Takımına golle dönen Icardi’nin paylaşımı, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve sarı kırmızılı taraftarlar tarafından sıkça paylaşıldı. Icardi, bu hareketiyle hem takım arkadaşlarına morale destek olmuş hem de taraftarlarıyla etkileşim sağlamış oldu.

