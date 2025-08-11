Icardi Dönüş Tarihini Açıkladı

DÖNÜŞ TARİHİNİ AÇIKLADI

Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon Tottenham ile oynadığı ve 3-2 galip geldiği müsabakada yaşanan sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Mauro Icardi’nin dönüşü merakla bekleniyor. Arjantinli golcü, ülkesinde verdiği bir röportajda dönüş tarihini duyurdu. “Sakatlığım yüzünden Arjantin’de uzun süre kaldım ama geri dönüp burada olmayı özlemiştim. Antrenmanlara ve müsabakalara dönmeyi özledim. Henüz oynamak için onayım yok ama 1-2 ay içerisinde sahalara dönebileceğim” sözlerini kullandı.

ANTRAINMANLARA DEVAM EDİYOR

İcardi, antrenmanlara her gün devam ettiğini belirtti. “Burada her şeyimiz mevcut. Odaklanıyoruz ve her gün idman yapıyoruz. Stadyum da oldukça yakın, buradan 10-15 dakika mesafede. Hayatımızın her anı burada geçiyor” ifadesiyle çalışmalara sıkı bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ KAÇIRABİLİR

Eğer Icardi 2 ay boyunca sahalardan uzak kalırsa kaçıracağı önemli maçlar arasında; Karagümrük, Kayserispor, Rizespor, Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Beşiktaş derbisi yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 16-18 EYLÜL’DE

Ayrıca, Süper Lig’in yanı sıra Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek olan Galatasaray, burada da Icardi’nin forma giymeyeceği bazı karşılaşmalar yaşayacak. Devler Ligi’nde lig aşaması maçları 16-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.