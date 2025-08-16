Icardi Dönüşü: 6 Dakika Yeterliydi

GALATASARAY’IN KUVVETLİ DÖNÜŞÜ

Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında, ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük’ü sahasında ağırladı. Sarı kırmızılı ekip, karşılaşmayı 3-0’lık skorla kazandı. 7 Kasım 2024’te Avrupa Ligi maçında sakatlanarak uzun bir süre sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, 81. dakikada oyuna dahil oldu. Arjantinli hücumcu, oyuna girdikten altı dakika sonra, yani 87. dakikada attığı golle maçtaki son skoru belirledi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Yaklaşık 10 aylık bir aranın ardından sahalara dönen Icardi, ilk maçında gol atmanın mutluluğunu yaşadı. Bu anlar, hem tribünlerde hem de sosyal medyada bazı taraftarların gözyaşlarını tutamamasıyla taçlandı. Icardi, maç sonunda taraftarlarıyla bir araya gelerek, hatıra fotoğrafları çektirdi. Ayrıca, kendisiyle özdeşleşen “Aşkın Olayım” şarkısı, stadyumda yine yankılandı. Icardi, sakatlıktan önce en son golünü 19 Ekim 2024’te Antalyaspor’a karşı kaydetmişti.

ICARDİ’Yİ RÖPORTAJDA NE SÖYLEDİ?

Maç sonrası Icardi, açıklamalarda bulundu. “Mutluluktan uçuyorum” diyen Icardi, “Bu sevgi gösterisi büyük bir onur. Hala şaşırtıyor. Sahanın içinde olanın ötesinde ülkenin her yerindeki sevgi bana çok gurur veriyor.” ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: “Gollerimle onların bana gösterdiği sevgiden dolayı çok gurur duyuyorum. Her seferinde şaşırıyorum ve mutlu oluyorum. Onları da mutlu etmek gerekiyor.”