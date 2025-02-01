Icardi İstanbul’a Geri Dönüyor

MAÇ SONRASI SAKATLIK VE SEZONUN KAPANMASI

UEFA Avrupa Ligi’ndeki Tottenham karşılaşmasında yaşanan sakatlık sonrası çapraz bağları koptuğu duyurulan Mauro Icardi, sezonu kapatmış durumda. Arjantinli yıldız, ülkesinde gerçekleştirilen ameliyatın ardından İstanbul’a geliyor. Tedavisine kulüp kontrolünde devam edecek.

SEVGİLİSİYLE İSTANBUL’A GELİYOR

Icardi’ye tedavi sürecinde sevgilisi China Suarez’in de eşlik etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz dönemde Wanda Nara ile ayrılan ve boşanma sürecinde olan Icardi, çocuklarının annesiyle mahkemelik olmuştu.

YENİ BİR BAĞLANTI VE AİLE FOTOĞRAFLARI

Arjantinli futbolcu, ülkesinin tanınmış aktrislerinden China Suarez ile bir ilişkiye başlamış ve çocuklarıyla birlikte olduğu anları sosyal medyada paylaşmıştı. Icardi, “Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır” diyerek fotoğraflarının altında bu ifadeleri yazdı.