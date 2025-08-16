Icardi’nin Duygusal Golü: Sadece 6 Dakika

GALATASARAY’IN GOL ŞOVU

Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında yeni lig temsilcisi Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Sarı kırmızılı ekip, rakibini 3 golle geçerek sahadan galip ayrıldı. 7 Kasım 2024’te Avrupa Ligi maçında sakatlanan Mauro Icardi, 81. dakikada oyuna girdi. Arjantinli forvet, sahaya adım attıktan sadece 6 dakika sonra, yani 87. dakikada attığı golle maçın sonucunu belirledi.

DUYGUSAL DAKİKALAR

Yaklaşık 10 aylık bir aradan sonra ilk maçında gol atan Icardi, duygusal anlar yaşadı. Hem stadyumda hem de sosyal medya üzerinde bazı taraftarların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Icardi, maç sonrasında taraftarlarıyla buluşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca, kendisiyle özdeşleşen ‘Aşkın Olayım’ şarkısı stadyumda yeniden yankılandı. Hatırlanacağı üzere Icardi, sakatlıktan önceki son golünü 19 Ekim 2024’te Antalyaspor’a karşı kaydetmişti.

Icardi’NİN AÇIKLAMALARI

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Icardi, “Mutluluktan uçuyorum” ifadesini kullandı ve “Bu sevgi gösterisi büyük bir onur. Hala şaşırtıyor. Sahanın içinde olanın ötesinde, ülkenin her yerindeki sevgi bana çok gurur veriyor” dedi. Yıldız golcü, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Gollerimle onların bana gösterdiği sevgiden dolayı çok gurur duyuyorum. Her seferinde şaşırıyorum ve mutlu oluyorum. Onları da mutlu etmek gerekiyor.”