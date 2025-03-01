Icardi, Wanda ve L-Gante Üçgeni Karmaşası

ICARDI MAGAZİN DÜNYASINDA

Saha dışına bir süredir adım atmayan Mauro Icardi, şimdi magazin dünyasında dikkatleri üzerine çekiyor. Her an bekleyen magazin muhabirleri, onun etrafında dönmeye devam ederken futbol taraftarları “Mauro futboluna baksın!” şeklinde yüksek sesle isyan ediyor. Wanda Nara ile yaşadığı boşanma süreci ve L-Gante ile yaşadığı kapışmalar, olayların içine yeni bir soluk getiriyor. Heyecan dolu bu durumları sizler için derledik.

L-GANTE’DEN ŞAŞIRTAN YORUM

Wanda Nara’nın yeni ilgilisi olan rapçi L-Gante, Instagram üzerinden Icardi’ye ağır sözler sarf etti. “Papağan parçası, beni yordun! Kızlarının annesine saygı duy, yoksa nefret mi ettirmek istiyorsun? Psikoloğa git, tek bildiğin topa vurmak!” diyerek sert bir çıkış yapan L-Gante, Icardi’ye oldukça sert bir mesaj gönderdi. Bu sözlerle Wanda’nın Icardi üzerindeki etkisini sorgulayan L-Gante, Galatasaray yıldızının dikkatini çektiğini düşünüyor.

ICARDI’DEN SERT CEVAP

Icardi, L-Gante’ye karşılık vererek sosyal medyada gündem oldu. “Wanda’nın kıskandırmak için kullandığı kuklalarla uğraşmam! Seni papağan gibi gezdiren o! Geçen hafta bana döndüğünü duymadın mı? Wanda beni geri kazanmaya çalıştı, ben ‘hayır’ dedim. Aşağılanmış bir kadının oyununa düştün, üzgünüm!” sözleriyle Icardi, durumu net bir şekilde ortaya koydu. Bu açıklama, Wanda Nara ve L-Gante arasındaki sır perdesini de araladı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA FIRTINASI

Bu olay, sosyal medya platformları olan Twitter ve Instagram’ı sarsan bir etkiye sahip oldu. Hayranlar arasında bölünmüşlük yaşandı; kimisi Icardi’yi destekleyip “Wanda’ya haddini bildirdi!” derken, diğer kesim L-Gante’nin özel mesajlarını paylaşmasını eleştirdi. Galatasaray taraftarları, “Mauro, yeter bu entrikalar, sahaya dön, gollerini izleyelim!” şeklinde tepkilerini ortaya koydu. Dedikodu rüzgarları hızla esmeye devam ediyor. Yeni gelişmeleri sizlere aktarmak için sıkı takipteyiz.