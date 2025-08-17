iCAUR, İki Yeni SUV Modelini Tanıttı!

ÖNEMLİ TANITIM ETKİNLİĞİ

Çin’in otomotiv alanındaki ihracat öncüsü Chery, NEV pazarındaki güçlü markası iCAUR ile dikkat çeken bir tanıtım etkinliği düzenledi. Marca Gecesi’nde iki yeni modelini bir arada tanıtan iCAUR, lider menzil uzatıcı teknolojisi ve yenilikçi havalı mağaza konsepti ile öne çıkıyor. Orta-büyük SUV modeli V27 REEV ve akıllı kutu SUV modeli 03T REEV’in global lansmanı ile marka, küresel pazardaki gücünü artırıyor. Her iki model, iCAUR’un eşsiz J-stil tasarım anlayışıyla şekillenirken, sağlam yapı ve etkileyici yenilikleri birleştiriyor. iCAUR, bu araçlarla dünya genelindeki kullanıcılara daha havalı ve kaliteli bir mobilite deneyimi sunmayı hedefliyor.

İNOVASYON VE GÜÇ

Çin’in en büyük otomobil ihracatçısı konumundaki Chery Grubu, 5 milyon araç ihracatına ulaşarak bu önemli kilometre taşını aşan ilk Çinli otomotiv markası oldu. Chery’nin küresel yeni enerji araçları (NEV) stratejisinin ana unsurlarından biri olan iCAUR, Ar-Ge ve üretim süreçlerini kapsayan dijital bir sistem inşa etmek için grubun dünya çapındaki kaynaklarından yararlanıyor. iCAUR, düzenlediği etkileyici Marka Gecesi’nde sahneye çıkarak güçlü bir marka imajı sergiliyor. Sağlam hatlara sahip orta-büyük SUV V27 REEV ve akıllı kutu SUV 03T REEV ile marka, pazarda kendine özgü bir yer edinmeye devam ediyor.

MÜKEMMEL TASARIM VE PERFORMANS

iCAUR’un V27 REEV, orta-büyük SUV segmentinde önemli bir yenilik sunarak, retro estetiği modern teknoloji ile harmanlıyor. Aracın tasarımında cesur gövde hatları ile geniş ızgara dikkat çekiyor. V27, hem asfalt hem de zorlu arazi koşullarında performans sergileyerek çeşitli mobilite ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış. Uzun yolculuklarda endişeyi ortadan kaldıran olağanüstü menzil performansı sunan V27, güçlü REEV güç aktarma organı ile her sürüşü sorunsuz hale getiriyor.

iCAUR 03T REEV ise genç ve dinamik sürücüler için tasarlanan akıllı bir SUV olarak öne çıkıyor. Sınıfının lideri i-AWD sistemi, yol koşullarını sürekli analiz ederek optimum performansı sağlıyor. Modern tasarımı ve hafif yapısıyla dikkat çeken bu model, yüksek mukavemetli alüminyum yapısıyla hem estetik hem de güvenliği bir arada sunuyor.

İLERİ TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

iCAUR 03T REEV, güçlü bir Qualcomm Snapdragon 8155 işlemci ile donatılmış. Bu işlemci, araç içi akıllı teknoloji için yüksek performans sunuyor. Sistem, kesintisiz ve sezgisel bir sürüş deneyimi sağlarken, kapsamlı güvenlik donanımları da her yolculuğu güvenli hale getiriyor. Araç, çeşitli pasif güvenlik özellikleri ile donatılmış olup, 360 derece koruma sağlayan hava yastıklarıyla sürücü ve yolcuları koruma altına alıyor.

Gelişmiş REEV sistemi ile donatılan V27 ve 03T modelleri, yüksek verimlilik sunarak kullanıcıların menzil endişelerini azaltıyor. DHT (Dedicated Hybrid Transmission) sistemi, enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarıyor. Bu sistem ile litre yakıt başına yüksek elektrik üretimi sağlanıyor.

YENİLİKÇİ MAĞAZA KONSEPTİ

Etkinlikte tanıtılan diğer bir yenilik ise iCAUR’un ‘Hayal Garajı’ oldu. Bu açık ekosistem etkinliği, farklı kişiselleştirme seçeneklerini içeriyor ve katılımcılara uygulamalı deneyimler sunuyor. Ayrıca, mağaza tasarımı, ‘hediye kutusu’ görünümü ile dikkat çekiyor. iCAUR, kullanıcılara sürprizlerle dolu bir deneyim sunarak markanın genç ve dinamik ruhunu yansıtıyor.

iCAUR, kullanıcı odaklı inovasyon anlayışını benimseyerek, Ar-Ge yatırımlarını artırıyor ve küresel pazarda dikkat çekici ürünler geliştirmeyi sürdürüyor. Chery Grubu’nun 2025 Fortune Global 500 listesinde hızlı bir şekilde yükselmesi, markanın global etkisini artıracağı için büyük bir fırsat sunuyor. Uzmanlar, iCAUR’un güçlü ekosisteminin, yeni enerji teknolojilerine hızlı bir geçiş sağlayacağını öngörüyor.