“İçerideki 23 Milyon Lira Şaşırttı!”

DİJİTAL DÜNYADA DOLANDIRICILIĞA DİKKAT

İnternet ve mobil uygulamalar üzerinden yapılan işlemler, yaşamı kolaylaştırırken dolandırıcılık gibi istenmeyen durumlarla karşılaşma riskini de artırıyor. Son dönemlerde sosyal medya platformları ile çevrimiçi bahis siteleri, suçlular tarafından çekici hedefler olarak görülüyor. Bu nedenle, kullanıcıların dikkatli olması ve dijital ortamda güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri alması her zamankinden daha kritik hale geliyor.

SON OLAY İZLENİYOR

Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Menderes ilçesinde meydana gelen bir olay, bu durumu bir kez daha hatırlatıyor. Özkan Aydik isimli bir vatandaş, doğalgaz faturasını ödemek için uygulamaya giriş yaptığında, hesabında tam olarak 23 milyon 16 bin 393 Türk Lirası bulunduğunu fark ediyor. Bu durum, dijital dolandırıcılıktan kaynaklanan sorunların ciddiyetini gözler önüne seriyor.