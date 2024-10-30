More
Gündem

“İçerideki 23 Milyon Lira Şaşırttı!”

icerideki-23-milyon-lira-sasirtti

DİJİTAL DÜNYADA DOLANDIRICILIĞA DİKKAT

İnternet ve mobil uygulamalar üzerinden yapılan işlemler, yaşamı kolaylaştırırken dolandırıcılık gibi istenmeyen durumlarla karşılaşma riskini de artırıyor. Son dönemlerde sosyal medya platformları ile çevrimiçi bahis siteleri, suçlular tarafından çekici hedefler olarak görülüyor. Bu nedenle, kullanıcıların dikkatli olması ve dijital ortamda güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri alması her zamankinden daha kritik hale geliyor.

SON OLAY İZLENİYOR

Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Menderes ilçesinde meydana gelen bir olay, bu durumu bir kez daha hatırlatıyor. Özkan Aydik isimli bir vatandaş, doğalgaz faturasını ödemek için uygulamaya giriş yaptığında, hesabında tam olarak 23 milyon 16 bin 393 Türk Lirası bulunduğunu fark ediyor. Bu durum, dijital dolandırıcılıktan kaynaklanan sorunların ciddiyetini gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Flaş

“Futbolun Parlayan Yıldızı”

Yağmur Tanrısevsin, Paris'te gerçekleşen dünya genelinde prestijli futbol etkinliklerinden Ballon d’Or'a katıldı.
Manşet

Bugün Oynanacak Maçların Listesi

31 Ekim Perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig maçları izleyicilerin ilgisini çekiyor. Hangi takımların maçı var ve yayın kanalları nedir?

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.