İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Artçılar Azalıyor

DEPREM SONRASI İSTANBUL’DA TEDİRGİNLİK

Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar, İstanbul halkında kaygı yaratıyor. Depremin hemen ardından sahada yer alan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

ARTÇI SARSINTILARDA AZALMA GÖRÜLÜYOR

AFAD Başkanlığı’nda yapılan basın toplantısında güncel durumu aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Dün Marmara Denizi’nde meydana gelen, 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, Sayın Bakanlarımızla birlikte vatandaşlarımızı bilgilendirdik, Bilgilendirmeye de devam ediyoruz.” dedi. Yerlikaya, bu depremin İstanbul’un yanı sıra Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir illerinde de hissedildiğini açıkladı. Şu ana kadar en büyüğü 5.9 olmak üzere dördü ve üzeri 8 artçı depremin kaydedildiğini belirten Bakan, “AFAD Deprem Bilim Kurulu’muzun yaptığı değerlendirmeye göre, bu artçıların 7’si, depremden sonraki ilk 4 saatte kaydedildi. Son 12 saatlik dilimde ise; 4’ün üzerinde herhangi bir artçı sarsıntı meydana gelmedi. Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde, artçı sarsıntılarının net bir biçimde, azalma eğiliminde olduğu görülmektedir.” şeklinde konuştu.

AFAD’DAN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALAR İÇİN BEKLENTİLER

AFAD’ın yaptığı en son açıklamaya göre, 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası toplamda 291 artçı sarsıntı gerçekleşti. Açıklamada, artçı sarsıntıların son 16 saat içinde azalma eğiliminde olduğu ifade edilerek, “Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki birkaç hafta içinde sona ermesi beklenmektedir.” bilgisi verildi.