İçişleri Bakanı Çiftçi, Multimedya Cihazları Yasağını Açıkladı

İçişleri Bakanı Çiftçi, 26 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve yürürlüğe giren Trafik Kanunu düzenlemeleri üzerine açıklamalarda bulundu. Araçlarda bulundurulması yasaklanan multimedya sistemleri hakkında CNNTürk’e bilgi veren Bakan Çiftçi, “SÜRÜCÜNÜN GÖRÜŞÜNE ENGEL OLMAMALI” başlığıyla oldukça net bir mesaj verdi. Bakan Çiftçi, bu düzenlemenin trafik güvenliğini sağlamak ve vatandaşların huzurunu artırma amacını taşıdığını vurgulayarak şunları kaydetti: “Düzenlemenin çerçevesi çok nettir: Birincisi, araç sürüş halindeyken sürücünün görüşüne engel olmayacak. İkincisi, sürüş sırasında herhangi bir video oynatıcı kullanılmayacak. Burada hem direksiyon başındaki vatandaşımızı hem de diğer insanları tehlikeye sokacak durumu ortadan kaldırmak işin esasıdır.”

Bakan Çiftçi, yeni nesil otomobillerdeki sistemlerin sorun oluşturmadığına dikkat çekerek, otomobillerin buna uygun şekilde tasarlandığını belirtti. “YENİ NESİL ARAÇLARDA SORUN YOK” vurgusunu yaparak, sonradan eklenen multimedya ekranları için de “kanunun belirttiği duruma ters düşmeyenler için böyle bir durum söz konusu değil” açıklamasında bulundu. Düzenlemenin trafik güvenliğini olumsuz etkilemeyecek bir biçimde uygulanması için gerekli yönetmeliklerin çıkarılmasını beklediklerini ifade eden Bakan Çiftçi, 27 Şubat’tan bu yana uygulanan cezaların da iptal edildiğini belirtti.

MULTİMEDYA NEDEN YASAK?

İçişleri Bakanlığı, 15 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, araçlarda multimedya ve görüntü cihazı kullanımına dair cezai yaptırımların yeni yönetmelik çıkana kadar durdurulduğunu duyurdu. Bu durum ceza affını da içermekte. Bakanlığın açıklamasına göre, 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren multimedya cihazları için verilen cezalar iptal edilecek. Ancak burada önemli bir nokta var: Multimedya sistemlerinin araçlara takılmasının serbest bırakılmadığı, yalnızca yeni yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyeceği belirtildi. Sürücülerin, yönetmelik açıklanana kadar bu tür sistemleri taktırmamalarının daha doğru olacağı ifade edildi.

KARAR NEDEN ALINDI?

27 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklik, kontrolsüz biçimde yaygınlaşan araç içi cihazlara yönelik yaptırımları tanımladı. Yasa değişikliğinin ardından, “sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak” ceza gerektiren bir durum olarak değerlendirildi. Bu düzenleme, söz konusu cihazları araçlarına ekleyen sürücüler tarafından tam olarak anlaşılamadı.

MULTİMEDYA YASAĞI NEYİ KAPSIYOR?

Araç içlerine büyük ekran navigasyon sistemleri, car play adı verilen ses sistemi ekranları ve büyük boy televizyon ekranları gibi unsurlar yasaklandı. Bu düzenlemeler, araca farklı özellikler kazandıran sistemlerin, yönetmelik hükümlerine göre izin alınarak gerçekleştirilmesi gerektiğini öngörüyor.

MULTİMEDYA YASAĞI NELERİ KAPSIYOR?

Araç içindeki sonradan eklenen multimedya sistemleri, görüşü engellediği durumlarda yasak kapsamına giriyor. Bu sistemlere multimedya ve bilgi-eğlence sistemleri dahil; eğlence, bilgi ve araç kontrolü işlevlerini sunan elektronik sistemler olarak değerlendiriliyor. Radyo, müzik, navigasyon, telefon bağlantıları gibi işlevleri tek bir merkezden yöneten bu tür cihazlar, kanun gereğince sınırlanmış durumda.

GEÇMİŞTE DE YASAKTI, PROJE VE ONAY GEREKİYORDU

Daha önce de yasak olan bu sistemlerin uygulanması için gerekli izinlerin alınması şart. Trafik Kanunu’na göre her türlü değişiklik için, yönetmelik maddelerine uygun izin almak gerekiyor. Araçların modifikasyonu için ise resmi kurumlardan onay alınması gerekiyor. Ancak, bazı sürücülerin, yasal prosedürleri göz ardı ederek araçlarını istedikleri gibi değiştirmesi dikkat çekiyor.

MULTİMEDYA CEZASI NE KADAR?

27 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren yasa düzenlemesine göre, araçlara eklenen gürültülü ve rahatsız edici ses sistemlerine yönelik, “Araçlarda kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak yasaktır” ifadesi yer alıyor. Bu hükmü ihlal edenlere 21 bin Türk lirası idari para cezası uygulanacağı ve söz konusu araçların 30 gün boyunca trafikten men edileceği bildirildi.