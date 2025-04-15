İçişleri Bakanı Duyurdu: Şehit Polis Vefat Etti

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN ŞEHİT POLİS MEMURUNA MESAJ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya’da görevde olduğu süre zarfında kalp krizi geçirip şehit olan polis memuru Esat Koyuncu hakkında bir mesaj paylaştı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Milletimizin başı sağ olsun. Antalya Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Esat Koyuncu; görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştur.” diye belirtti.

ŞEHİT POLİSE BAŞSAĞLIĞI

Bakan Yerlikaya, şehit için Allah’tan rahmet dileyerek, “Ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, kamuoyunda büyük bir üzüntüyle karşılandı.