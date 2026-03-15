İçişleri Bakanlığı Multimedya Ekran Ceza Uygulamalarını Durdurdu

İçişleri Bakanlığı, araçlar içerisinde multimedya ekranlarının kullanımıyla ilgili olarak uygulanan cezaların geçici bir süreyle durdurulduğunu bildirdi. Bakanlık, yeni bir yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya dek bu yaptırımların faaliyete geçmeyeceğini duyurdu.

CEZALARIN UYGULANMASI DURDURULDU

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 27 Şubat 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde sürücünün görüş alanında bulunan görüntü cihazlarına ilişkin bir düzenlemenin getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, bu düzenlemenin trafikteki tüm araçlar için tutarlı ve açık bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla yeni bir yönetmelik hazırlandığı ve bu düzenleme tamamlanana kadar yaptırımların uygulanmasının durdurulacağı ifade edildi.

KESİLEN CEZALAR İPTAL EDİLECEK

Ayrıca, Bakanlık, 27 Şubat 2026’dan itibaren bu çerçevede uygulanan tüm cezai yaptırımların iptal edileceğini bildirerek, yapılacak olan yönetmelik çalışmasıyla uygulamanın trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde netleştirileceğini belirtti.

MÜZİK SİSTEMLERİNE DENETİM 1 NİSAN’DA BAŞLAYACAK

Bunun yanı sıra, araçlara sonradan eklenen müzik sistemlerine dair denetimlerin 1 Nisan’a kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla yapılacağı, bu tarihten sonra ise ilgili kanun çerçevesinde denetimlerin süreceği açıklandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.