İçişleri Bakanlığı MultiMedya Ekran Cezalarını Durdurdu

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, CEZALARI GEÇİCİ OLARAK DURDURDU

İçişleri Bakanlığı, araçlarda multimedya ekranı kullanımıyla ilgili olarak uygulanan cezaların geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık, yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar bu cezaların uygulanmayacağını bildirdi.

CEZALARIN UYGULAMASI GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde sürücünün görüş ve kullanım alanında bulunan görüntü cihazlarına dair düzenleme getirildiği hatırlatıldı. Söz konusu düzenlemenin trafikte seyreden tüm araçlar için tutarlı ve net şekilde uygulanabilmesi amacıyla yeni bir yönetmelik hazırlanacağı vurgulanırken, bu düzenleme tamamlanana kadar yaptırımların uygulanmasının durdurulduğu ifade edildi.

CEZALAR İPTAL EDİLECEK

Bakanlık, 27 Şubat 2026 tarihi itibarıyla bu kapsamda uygulanan cezai yaptırımların iptal edileceğini de duyurdu. Yeni yönetmelik çalışmasıyla birlikte uygulamanın trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde netleşeceği bildirildi.

MÜZİK SİSTEMLERİNE DENETİM SÜRECİ BAŞLAYACAK

Diğer yandan, araçlara sonradan eklenen müzik sistemlerine yönelik denetimlerin 1 Nisan’a kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla gerçekleştirileceği, bu tarihten sonra ise ilgili kanun kapsamında denetimlerin devam edeceği bilgisi verildi.

İçişleri Bakanlığı Multimedya Ekran Ceza Uygulamalarını Durdurdu

İçişleri Bakanlığı, araçlardaki multimedya ekranları için uygulanacak yaptırımların, yeni bir yönetmelik hazırlanana kadar askıya alındığını açıkladı.
