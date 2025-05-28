İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN 11 İLİ UYARI

METEOROLOJİ’DEN ÖNEMLİ UYARI

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre; 28 Mayıs 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle, 11 ilimiz için sarı uyarı verilmiştir.” ifadesi yer aldı. Uyarı kapsamına giren bölgeler arasında Adana ve Mersin illerinin kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın kuzey ve batısı, Hatay’ın kuzey ilçeleri, Sivas’ın güneyi ve Malatya’nın kuzey ve batısının bulunduğu belirtildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Açıklamada ayrıca Artvin’in iç kesimleri, Erzurum’un doğusu, Ardahan ve Kars’ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklenmesi dikkat çekiliyor. Sarı uyarı verilen illerin valiliklerinin bilgilendirildiği ifade edilirken, “Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.” denildi.