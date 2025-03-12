İçme Suyunda Petrolhidrokarbon Tespit Edildi

PETROL KOKUSU ŞİKAYETLERİ

Karaman Merkez İlçe’de yaşayan halk, içme ve kullanım suyu kaynaklarında petrol kokusu algılamaya başladı. Gelen bu şikayetler üzerine Karaman İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, durumu değerlendirmek amacıyla şebeke suyundan örnekler aldı. Bu şekilde elde edilen numuneler, Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’nda detaylı incelemeye alındı. Yapılan analizler sonucunda, suda petrol hidrokarbonlarının varlığı ortaya çıktı ve suyun sağlık standartlarına uygun olmadığı tespit edildi.

ŞEBEKE SUYUNUN KULLANIMI SINIRLANDIRILDI

İl Sağlık Müdürlüğü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçları normale dönünceye kadar Karaman İli Merkez İlçe şebeke suyu sadece genel temizlik ve hijyen amacıyla kullanılabilecektir. İçme suyu, gıda hazırlığı veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmamalıdır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, sorunun çözümü için Karaman Belediyesi’ne gerekli tedbirlerin alınması yönünde resmi yazı gönderildiği belirtildi.

SORUŞTURMA VE İNCELEME SÜRECİ

Karaman’daki şebeke suyunda petrol hidrokarbonlarının tespit edilmesinin sebebi henüz net olarak ortaya konmadı. Konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Şebeke suyunun normal seviyelere dönme süreci ile kirliliğin kaynağı hakkında resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.