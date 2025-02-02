İçtiği İdrar ve Çiçekle Kurtuldu

DEPREMİN SONUCU OLARAK HATAY’DA YIKIM YAŞANDI

Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında en fazla zarar gören Hatay’da binlerce bina yerle bir oldu ve yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Ülkeyi derin bir şekilde etkileyen ve 11 ilde büyük bir yıkıma sebep olan 6 Şubat depreminde, hasta oğlunun tedavisi için Akademi Hastanesi’nde bulunan Mehmet Ali Şakiroğlu, depremin üzerinden 260 saat geçtikten sonra canlı çıkarıldı.

ŞAKİROĞLU’NUN HAYAT MÜCADLESİ

Hastane kantininde uyuduğu sırada depremle karşılaşan Şakiroğlu, gözünü açtığında yerin sallandığını ve insanların panik halinde kaçtığını gördü. Hastanenin poliklinik kısmında deprem sırasında yıkıma yakalanan Şakiroğlu, 260 saat boyunca hayatta kalma mücadelesi vererek yaşamını sürdürdü. Enkaz altından kurtulmayı başaran Şakiroğlu, yaşadığı zorlukları unutamıyor. Enkaz altında, idrarını içerek ve bulduğu çiçeği yiyerek hayatta kaldığını belirtmesi dikkat çekti.

DEPREM ANINI ANLATTI

Deprem sırasında pozisyon alarak sallantının geçmesini beklediğini belirten Şakiroğlu, şunları söyledi: “Normalde ben Gaziantep’te ailemle yaşıyordum. Oğlum Yusuf, 6 Şubat gecesi rahatsızlandı. Hastanelere gittiğimizde bizi Hatay’daki bir hastaneye sevk ettiler. O gece saat 22.30’da hastaneye vardık. Sabah doktora gelmesini bekliyorduk. Hava soğuktu. Babamla sıcak yer bulmak için dolanırken hastanenin kantinine rastladık. Orada kafamı masaya koyup uyudum. Uykulu gözlerimle kafamı kaldırdığımda yerin sallandığını ve herkesin panik içinde kaçtığını gördüm. Babam benimle yan yanaydı ama o kargaşada babamı kaybettim. Hastanenin poliklinik tarafına doğru koştum. Kendimi cama vurdum ama kapı açılmadı. Hemen olduğum yerde deprem pozisyonunu aldım. Deprem pozisyonunun çok önemli olduğu için ellerimi başımın üstüne koydum. Gözümü açtığımda her tarafın betonlarla kaplı olduğunu gördüm. Dışarıdaki sesleri duyabiliyordum ancak üzerimdeki beton nedeniyle sesimi çıkaramıyordum.”