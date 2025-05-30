Id. Buzz, Elektrikli Araç Segmentini Geliştiriyor!

VOLKSWAGEN ID. BUZZ MODELİ İLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Volkswagen, efsaneleşmiş Transporter geleneğini geleceğe taşıyan ID. Buzz modeliyle ticari araç segmentinde devrim yapmaya geliyor. Tamamen elektrikli altyapısıyla, retro-modern tasarımı ve gelişmiş teknolojik donanımlarıyla öne çıkan ID. Buzz, hem bireysel kullanıcılar hem de ticari işletmeler için cazip bir seçenek oluşturuyor. Model, 2025 yılından itibaren Türkiye pazarına giriş yapacak ve fiyatları birçok içten yanmalı rakibiyle karşılaştırıldığında oldukça rekabetçi bir konumda. Elektrikli bir ID. Buzz seçeneği, Doblo fiyatına sahip olacak.

FARKLI VERSİYONLARLA KULLANICILARA SUNULUYOR

Volkswagen ID. Buzz, dört farklı versiyonuyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Giriş seviyesi Pure donanımına sahip modelde 170 PS gücünde bir elektrik motoru bulunuyor. 63 kWh batarya kapasitesine sahip bu versiyon, günlük şehir içi kullanımlar için ideal bir çözüm sunuyor ve sıfır emisyonla çevre dostu bir yolculuk deneyimi sağlıyor. Daha yüksek performans isteyenler için ise Pro ve Cargo versiyonları mevcut. Her iki model, 286 PS güç sunan elektrik motoru ve 84 kWh’lik batarya paketi ile donatılmış durumda.