ID. Buzz, Elektrikli Araç Segmentini Sarsıyor!

Volkswagen, geleceği şekillendiren ID. Buzz modeliyle ticari araç segmentinde devrim yapmaya hazırlanıyor. Efsanevi Transporter geleneğini modern bir yaklaşımla devam ettiren bu elektrikli araç, retro ve çağdaş tasarımıyla göz dolduruyor. Ayrıca, teknoloji donanımlarıyla hem bireysel kullanıcıları hem de ticari işletmeleri hedef alıyor. 2025 yılında Türkiye pazarında satışa sunulacak model, içten yanmalı rakiplerine göre oldukça rekabetçi fiyatlarla dikkat çekiyor. “Doblo fiyatına alınabilecek bir elektrikli ID. Buzz seçeneğiyle karşı karşıyayız!”

ID. Buzz, dört farklı versiyonu ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Giriş modeli Pure donanım paketiyle 170 PS gücünde bir elektrik motoru bulunduruyor. 63 kWh batarya kapasitesine sahip olan bu model, özellikle günlük şehir içi kullanımlar için mükemmel bir tercih sunuyor ve sıfır emisyonla çevre dostu bir seyahat imkanı sağlıyor. Performansı artırmak isteyenler içinse Pro ve Cargo versiyonları mevcut. Her iki versiyon da 286 PS güç üreten bir elektrik motoru ve 84 kWh batarya paketi içeriyor.