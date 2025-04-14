Iddia Üzerine Açıklama Yapıldı

AÇIKLAMALAR VE GERÇEKLER

Bugün bazı haber sitelerinde “Orta şeritten gidene ceza gelecek” şeklinde yer alan iddialara dair bir açıklama yapıldı. Bu haberlerde, Türkiye’deki otoyollarda trafik düzenine yönelik yeni bir uygulama başlatıldığı ve sağ şerit boşken orta şeridi kullanan sürücülere ceza kesileceği öne sürülmüştü.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, “Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘Artık sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek’ iddiası doğru değildir. Bahse konu haberlerde yer alan yeni bir denetim sistemi aracılığıyla trafikte orta şeridi gereksiz yere kullanan özel araç sürücülerine cezai işlem uygulanacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün bu konuda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.” şeklinde açıklama yaptı.