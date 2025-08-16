İddianame: Daltonlar Suç Örgütü Soruşturması

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul’da “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı ve bu kapsamda 105 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 1676 sayfalık iddianamede, 2 kişi “maktul”, 1 kişi “mağdur”, 78 kişi “müşteki”, toplam 69 kişi tutuklu ve 9 kişi firari olmak üzere 105 kişi “şüpheli” olarak yer aldı. İddianamede, suç örgütünün kuruluş süreci ve yapısı detaylı olarak anlatılarak, firari durumda olan örgüt elebaşı Barış Boyun’un Türkiye’de örgüt faaliyetlerini sürdürmesi için farklı alanlarda insanların yönetici pozisyonunda görevlendirildiği bildirildi. Örgütün silahlı eylem grubunun başında firari şüpheli Beratcan Gökdemir’in bulunduğu belirtildi.

GÖKDEMİR’İN İTİRAFI

İddianamede, Gökdemir’in Yenibosna’da etkin olan “Daltonlar” isimli grubun liderliğini yaptığı ve kendisine bağlı grubun, Barış Boyun’un suç örgütü adına birçok silahlı saldırı, kasten öldürme ve yağma eylemlerine karıştığı ifade edildi. Rusya’da tutuklu olduğu bilinen Gökdemir’in, Mart 2024’te Barış Boyun suç örgütünden ayrılarak “Daltonlar”ın elebaşısı olduğu kaydedildi. İddianamede, Gökdemir’in kendisine bağlı hareket eden örgüt üyeleriyle gerçekleştirdiği eylemlerden elde edilen kazançların adil pay edilmeyişi nedeniyle Boyun’dan ayrıldığına dair tespitler yer aldı.

GENÇLERE YÖNELİK STRATEJİLER

İddianamede, “Daltonlar”ın diğer yer altı suç örgütlerinden farklı olduğu belirtilerek, örgüt üyelerinin 15-20 yaş arası gençlerden seçildiği, bu gençlerin bilgisayar oyunları ve internet dizilerinden etkilendikleri ifade edildi. Bu gençlerin, sosyal medya platformları üzerinden örgüt liderleri ve yöneticileri ile etkileşime girerek “kamikaze dronu” gibi kullanıldıkları tespitlerine yer verildi. Gökdemir’in yanı sıra Batın Can Gökdemir, Ahmet Mustafa Timo, Bünyamin Yıkar, Murat Özavşar ve Sinan Memi’nin de örgütün yöneticileri arasında bulunduğu vurgulandı. Örgüt elebaşına ve yöneticilerine sıkı bir itaatle bağlılık gösterildiği de belirtildi.

OPERASYONLARA KARŞI STRATEJİLERİ

Suç örgütünün, kolluk kuvvetlerinin olası operasyonlarına karşı önlem almak için çeşitli tecrübeler edindiği ifade edildi. Örgüt üyelerinin genellikle teknik takiplere maruz kalmamak için telefon kullanmadıkları ve olay yerlerine üçüncü kişi adına kiralık veya çalıntı araçlarla gittikleri aktarıldı. “Daltonlar”, sosyal medyada yüksek bir popülarite elde ederek genç nesil üzerinde yaşam tarzlarına yönelik bir hayranlık oluşturmayı hedefliyor. Üç aşamalı stratejileriyle hem maddi gelir elde etmek hem de hasım gruplara saldırılar düzenlemek amaçlanmakta.

CEZA TALEPLERİ

İddianamede, firari şüpheliler Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar ve Murat Küçükyavuz ile tutuklu şüpheliler Ahmet Mustafa Timo ve Sinan Memi gibi isimlerin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “nitelikli yağma” gibi suçlardan yargılanması ve onlara toplamda 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 711’er yıldan 1281 yıl 6 ay hapis ile 53 binden 230 bini bulacak adli para cezası verilmesi talep edildi. İddianamede, bu şüphelilerin yönetici pozisyonda oldukları için diğer üyelerinin eylemlerinden de sorumlu tutuldukları ifade edildi. Diğer şüpheliler için de benzer suçlardan mahkumiyet talep edilerek iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.