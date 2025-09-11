İEA Başkanı Birol: Türkiye Nükleer Enerji Gerektiriyor

TÜRKİYE’NİN ENERJİ DENGESİNDEKİ ROLÜ

Gastech 2025 Forumu’na katılmak amacıyla Milano’da bulunan IEA Başkanı Birol, Türkiye’nin dünya enerji dengesi içindeki rolünün her zaman önemli olduğunu ifade etti. Son dönemlerdeki jeopolitik gelişmeler, Türkiye’nin enerji alanındaki önemini daha da artırmış durumda. Birol, “Türkiye’nin, birçok petrol ve doğal gaz üreticisiyle aynı bölgede olması, onlarla altyapı konusunda önemli adımlar atması ve atacak olması, Türkiye’nin önemli bir tedarikçi olma yolunda elini güçlendirdi. Hem doğal gaz konusunda attığımız adımlar hem yenilenebilir enerji konusunda attığımız ve atacağımız adımlar hem de umarım nükleer enerjide atılacak adımlar, Türkiye’nin elini daha da güçlendirecek” değerlendirmesini yaptı.

Birol, Türkiye’nin kullandığı petrol ve doğal gazın büyük bir kısmını ithal ettiğini belirtti. “Türkiye, kendi petrol ve doğal gazını üretme konusunda da adımlar attı. Umarım bu adımlar daha güçlenir ve Türkiye’nin dünya pazarlarından ithal edeceği doğal gaz ve petrol miktarlarında ciddi bir düşüş olur. Bu da ülkenin enerji güvenliği hem de ekonomisi için faydalı olacaktır” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin elektrik kullanımının hızla arttığını ve bu durumun ülkenin modernleşmesi, ekonomik büyümesi ve şehirleşmesi ile ilgili olduğunu kaydetti.

GELECEKTEKİ ENERJİ TALEBİ

IEA Başkanı Birol, Türkiye’nin artan elektrik talebini nasıl karşılayacağına dair önemli bir soru işareti olduğuna dikkat çekti. Yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Birol, “Bunu daha da fazla kullanabiliriz ama her zaman dediğim gibi nükleer enerjinin Türkiye için olmazsa olmaz bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Şu anda bir nükleer santral üzerine çalışmalar devam ediyor. Ancak Türkiye’nin başka ülkelerle çeşitlendirerek yeni nükleer santral yapması hem geleneksel nükleer santral hem de küçük modüler reaktörler yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, Türkiye’nin hem enerji bağımsızlığını hem de bölgede ve dünyadaki ağırlığını artıracaktır” değerlendirmesini yaptı.