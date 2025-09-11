İEA Başkanı Birol: Türkiye Nükleer Enerji Olmazsa Olmaz

GÖRÜŞLERİ VE DAVETİ

Gastech 2025 Forumu’na katılmak amacıyla İtalya’nın Milano kentinde bulunan IEA Başkanı Birol, Türkiye’nin dünya enerji sahnesindeki rolünün her daim önemli olduğunu vurguladı. Birol, son jeopolitik gelişmelerin ardından Türkiye’nin stratejik öneminin giderek arttığını ifade etti. “Türkiye’nin, birçok petrol ve doğal gaz üreticisiyle aynı bölgede yer alması, onlarla altyapı konusunda önemli adımlar atması ve bu konuda atılımlarının devam etmesi, Türkiye’nin önemli bir tedarikçi olma yolunda elini güçlendiriyor. Hem doğal gaz alanında attığımız adımlar, hem de yenilenebilir enerji ve umarım nükleer enerjide atılacak adımlar, Türkiye’nin elini daha da güçlendirecek” değerlendirmesini yaptı.

ENERJİ İHTİYACINI İTHAL EDİYOR

Birol, Türkiye’nin kullandığı petrol ve doğal gazın büyük bir kısmını ithal ettiğini belirtti. “Türkiye, kendi petrol ve doğal gazını üretme yolunda adımlar atıyor. Umarım bu çabalar güçlenir ve Türkiye’nin dünya pazarlarından ithal edeceği doğal gaz ve petrol miktarında kayda değer bir düşüş olur. Bu durum, ülkenin enerji güvenliği ve ekonomisi için faydalı olacaktır” şeklinde konuştu. IEA Başkanı, Türkiye’nin elektrik kullanımının hızla arttığını ve artmaya devam edeceğini vurgulayarak, bunun Türkiye’nin modernleşmesini, ekonomisinin büyümesini ve şehirleşmesini gösterdiğini belirtti.

YENİLENEBİLİR VE NÜKLEER ENERJİ VURGUSU

Birol, Türkiye’nin artan elektrik talebini nasıl karşılayacağının kritik bir soru olduğunu ifade etti. “Yenilenebilir enerjimiz mevcut, bunu daha fazla kullanabiliriz ancak her zaman belirttiğim gibi, nükleer enerjinin Türkiye için vazgeçilmez bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Şu anda bir nükleer santral projesi üzerinde çalışmalar sürmekte. Fakat Türkiye’nin, farklı ülkelerle işbirliği yaparak yeni nükleer santraller kurması hem geleneksel nükleer santraller, hem de küçük modüler reaktörler geliştirmesi büyük bir önem arz ediyor. Bu yaklaşım, Türkiye’nin hem enerji bağımsızlığını hem de uluslararası alandaki etkisini artıracaktır” dedi.