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İgdaş’a Yeni Genel Müdür Atandı

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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yöneltilen yolsuzluk soruşturması sonucunda Ekrem İmamoğlu ve birçok ismin tutuklanması, istifaları da beraberinde getirdi. Bu çerçevede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden biri olan İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ) Genel Müdürü Ali Ender Çolak, istifa ederek görevinden ayrıldı.

İGDAŞ’A YENİ ATAMA

Ali Ender Çolak’ın yerine İBB İştirakler Perakende Grup Başkanı Nihat Narin, vekaleten İGDAŞ Genel Müdürü olarak atandı. İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İGDAŞ AŞ Genel Müdürü görevini yürütmekte olan Sayın Ali Ender Çolak görevinden ayrılmıştır. Sayın Çolak’a bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler için teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi. Aynı açıklamada, Nihat Narin’in mevcut görevine ek olarak İGDAŞ Genel Müdürü olarak atanması bildirildi.

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