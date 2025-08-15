Iğdır FK’lı Özder Özcan, Napoli’ye gidiyor!

TRANSFER DÖNEMİ ADIM ADIM İLERLİYOR

Yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, Türkiye’deki futbol kulüpleriyle ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig takımları transferlerini bir bir duyururken, 1. Lig temsilcisi Iğdır FK da sürpriz bir gelişmeyle gündeme geldi.

NAPOLİ İLE ANLAŞMA SAGLANDI

Ünlü gazeteci Matteo Moretto’nun haberine göre, Iğdır FK’da forma giyen forvet oyuncusu Özder Özcan, İtalya Ligi Serie A’nın köklü takımlarından Napoli’ye transfer olmak üzere. Napoli’nin, Özcan’ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Iğdır FK ile anlaştığı belirtildi.

GENÇ TAKIMDA GÖREV ALACAK

Haberin devamında, Özcan’ın Napoli’nin genç takımı Primavera’da oynamak için sabırsızlandığı ifade ediliyor. İtalyan kulübü, Özder Özcan’ı önce genç takımda değerlendirip, ardından gelişimini takip ederek daha ileri bir aşamada faydalanmayı planlıyor.

GEÇEN SEZONDA TERCİH EDİLMİŞTİ

Hollanda’da doğan 18 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği ADO Den Haag’ın U19 takımından 17 Temmuz 2025 tarihinde herhangi bir bedel ödemeden Iğdır FK’ya transfer olmuştu.

MİLLİ TAKIM ÜYELİĞİ

Ayrıca, Türkiye’nin U17 Milli Takımı’nda 15 maça çıkan Özcan, 3 gol atmayı başardı. U18 Milli Takımı’nda da 11 maçta forma giyen Özder Özcan, burada 2 gol kaydetti. Bu başarıları, onun gelecekteki potansiyeli hakkında olumlu bir izlenim oluşturuyor.